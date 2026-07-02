Venezuela'ya Türk UMKE Ekipleri Gönderildi - Son Dakika
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Venezuela'ya Türk UMKE Ekipleri Gönderildi

Venezuela\'ya Türk UMKE Ekipleri Gönderildi
02.07.2026 16:11
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Türkiye, Venezuela'daki depremler sonrası UMKE ekipleriyle sağlık destek çalışmalarına başladı.

VENEZUELA'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye görevlendirilen Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile canlı bağlantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Geçen hafta Venezuela'da yaşanan deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti olarak, arama ve kurtarma ekipleri ile birlikte bizde Sağlık Bakanlığı UMKE Medikal Kurtarma Ekipleri olarak Venezuela'ya geldik. Geldiğimiz andan bu yana buradaki enkazlarda 24 saat usulüyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem AFAD'ın hem de TSK'nın arama kurtarma ekiplerine medikal destek vermek amacıyla biz de Sağlık Bakanlığı olarak altı kişilik UMKE ekiplerimizle birlikteyiz" dedi.

'Depremlerde Sağlığın Korunması – Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesine İlişkin DSÖ Bakanlar Konferansı' kapsamında, 25 Haziran 2026 tarihinde Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye görevlendirilen Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Canlı bağlantıda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç'in ekip liderliğinde görev yapan 6 kişilik UMKE ekibi, afet bölgesinde yürüttükleri sağlık hizmetleri ile sahadaki son duruma ilişkin Bakan Memişoğlu'na bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle yürütülen uluslararası sağlık yardım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin deprem bölgesindeki sağlık destek çalışmaları değerlendirildi. Ayrıca 'Depremlerde Sağlığın Korunması – Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesine İlişkin 'İstanbul Bildirgesi' Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge arasında imzalandı.

'BUGÜN İMZA TÖRENİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye için bu buluşma, her şeyden önce insani bir vazifedir. İmzaladığımız İstanbul Bildirgesi, sağlık tesisleri kurmak, erken uyarı sistemlerine yatırım yapmak ve afet sürecinin her aşamasında toplumları desteklemek konusundaki ortak anlayışımızın ve geleceğe yönelik taahhüdümüzün en güçlü kanıtıdır. İstanbul Bildirgesi, aynı zamanda konferansımızın temel ruhunu da altını çizmektedir: Afet riskleri karşısında hiçbir ülke yalnız bırakılamaz. Birlikte çalışarak birbirimizden öğrenebilir, sistemlerimizi güçlendirebilir ve halklarımız için daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz. Bu vesileyle, acil durum hazırlığı konusunda üye devletlere sundukları kesintisiz destek için Dünya Sağlık Örgütü'ne teşekkür ediyorum. İstanbul Bildirgesi'nin oluşturulmasına katkı sunan tüm meslektaşlarıma ve paydaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bugün imza töreni önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul Bildirgesi'nin değeri, bu vizyonun daha güçlü iş birlikleriyle ve pratik uygulamalarla sahada eyleme dönüştürülmesiyle daha da artacaktır. İstanbul'da attığımız imzalar, dayanışmanın ve ortak sorumluluğumuzun sembolü olsun. Birlikte, tüm dünya için daha güvenli ve sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz" dedi.

'24 SAAT USULÜYLE ENKAZLARDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

UMKE Ekibinden Murat Genç, "Geçen hafta Venezuela'da yaşanan deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti olarak, arama ve kurtarma ekipleri ile birlikte bizde Sağlık Bakanlığı UMKE Medikal Kurtarma Ekipleri olarak Venezuela'ya geldik. Geldiğimiz andan bu yana buradaki enkazlarda 24 saat usulüyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem AFAD'ın hem de TSK'nın arama kurtarma ekiplerine medikal destek vermek amacıyla biz de Sağlık Bakanlığı olarak altı kişilik UMKE ekibi olarak sahada ekiplerimizle birlikteyiz. Burada gerçekten bizim de daha önce tecrübe ettiğimiz deprem olayında olduğu gibi çok ciddi bir yıkım var ve Venezuela hükumetinin dış desteğe ihtiyacı olduğunu anladığımız andan itibaren hazırlıklarımızı tamamlayıp Venezuela'ya intikal ettik. Şu anda ekiplerimizin bir kısmı halen enkazlarda çalışmalarını devam ettirmektedirler. Bakanımızın konuşmasında belirttiği üzere uluslararası dayanışmanın çok güzel örneklerini burada görmekteyiz. Operasyon merkezimizi kurduğumuz alanda birçok ülkeden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte Venezuela halkına yardımcı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Ayrıca hem kendi ekiplerimizin hem diğer ekiplerin tıbbi acil durumlarına müdahale edebilmek adına yanımızda getirdiğimiz acil müdahale ünitemizi de arkamda gördüğünüz üzere operasyon merkezimize kurduk. Burada ihtiyacı olan hem kendi ekiplerimize hem de uluslararası diğer ekiplere sağlık hizmeti sağlamaktayız" diye konuştu.

'İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN KOŞANLARA ŞÜKRANLARIMIZI İLETİYORUZ'

Bakan Memişoğlu, "Burada Dünya Sağlık Örgütü ve tüm ülkeler, kalbimiz orada sizinle. Venezuela halkına ve yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dünya bir olunca her türlü yardım desteği her yere ulaşabiliyor diye İstanbul Bildirgesini imzalıyoruz. Bütün ekiplere, bütün orada insanlara yardım etmek için koşanlara minnetlerimizi şükranlarımızı iletiyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

İSTANBUL BİLDİRGESİ İMZALANDI

Canlı bağlantının ardından, konferans kapsamında hazırlanan 'Depremlerde Sağlığın Korunması – Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesine İlişkin 'İstanbul Bildirgesi' Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge arasında imzalandı.

Kaynak: DHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'ya Türk UMKE Ekipleri Gönderildi - Son Dakika

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