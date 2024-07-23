Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir veteriner hekim, müşteri ile yaşadığı tartışma sonucunda darbedildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Kocaeli Veteriner Hekimler Odası, yaşanan şiddeti kınayarak veteriner hekimlerin haklarının iade edilmesini talep etti.

23.07.2024 17:53
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Veteriner Hekim Ali Özen'i darbeden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Kliniğe gelerek mama alan ismi öğrenilemeyen kişi, kasada bozuk para olmadığı için ücretin 45 TL'lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi. Veteriner Hekim Ali Özen'in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı. Dükkandan bağırarak ayrılan müşteri, yaklaşık 1 saat sonra yanında 2 kişiyle geri döndü. Şüpheliler, Özen'e dükkanın dışına çıkması için bağırdı. Özen çıkmayınca şüpheliler, ona saldırıp darbetti, o anlar, kameraya yansıdı.

Polis tarafından dün gözaltına alınan C.S., T.Ş. ve A.S. isimli şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

VETERİNER HEKİMLER ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası üyeleri meslektaşlarına destek vermek amacıyla bugün olayın yaşandığı klinikte bir araya geldi. Olayla ilgili açıklama yapan Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "Veteriner hekimlere karşı şiddet her geçen gün artmış, mesleğimizi icra etmenin yolları artık tükenme noktasına gelmiştir. Şiddete karşı iş bıraktığımız 21 Ağustos 2023 tarihinden beri onlarca yeni şiddet olayı gerçekleşmiştir. Veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir. 2 gün önce tam burada meslektaşımızın kliniği basılmış meslektaşımız darbedilmiştir. Ne yazık ki, olaylara karışan 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılarak toplum vicdanı yaralanmıştır. Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter, dedirtecek noktaya getirmiştir. Yaşanan süreç, biz veteriner hekimleri yıldırmış ve bıktırmıştır. Sağlık çalışanları için düzenlenen Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve bizleri yok saymışlardır. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Sağlık Hizmetleri Sınıfı'nda tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası' kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çayırova, Kocaeli, Hayvan Hakları, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner Hekim Darbedildi, Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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