Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi, Hefei\'de Kent Test Pisti Açtı

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HEFEİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Volkswagen Grubu'nun Almanya dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi olan Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi (VCTC), Perşembe günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Kent Test Pistinin açılışını gerçekleştirdi.

Akıllı bağlantılı araçların performans testi ve işlevsel doğrulanmasına odaklanan kent test pisti, Volkswagen Grubu'nun Çin'de bulunan türünün ilk örneği.

Yaklaşık 200.000 metrekare alana yayılan pist, aracın üzerinde gerçek zamanlı test ve ayarlamalar yapılmasını sağlıyor ve donanım gelişiminin döngü hızını artırıyor.