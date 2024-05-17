Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi, Hefei'de Kent Test Pisti Açtı - Son Dakika
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Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi, Hefei'de Kent Test Pisti Açtı

Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi, Hefei\'de Kent Test Pisti Açtı

Volkswagen Grubu'nun Çin Teknoloji Şirketi (VCTC), Çin'in Hefei şehrinde akıllı bağlantılı araçların performans testi ve işlevsel doğrulanması için bir kent test pisti açtı. Bu pist, Volkswagen Grubu'nun Çin'deki en büyük araştırma ve geliştirme merkezi olan VCTC'nin türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor. Pist, araçların gerçek zamanlı test ve ayarlamalarının yapılmasını sağlayarak donanım gelişiminin hızını artırıyor.

17.05.2024 15:30
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HEFEİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Volkswagen Grubu'nun Almanya dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi olan Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi (VCTC), Perşembe günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Kent Test Pistinin açılışını gerçekleştirdi.

Akıllı bağlantılı araçların performans testi ve işlevsel doğrulanmasına odaklanan kent test pisti, Volkswagen Grubu'nun Çin'de bulunan türünün ilk örneği.

Yaklaşık 200.000 metrekare alana yayılan pist, aracın üzerinde gerçek zamanlı test ve ayarlamalar yapılmasını sağlıyor ve donanım gelişiminin döngü hızını artırıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi, Hefei'de Kent Test Pisti Açtı - Son Dakika

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