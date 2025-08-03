Wadephul: Gazze Ablukası Kıtlığa Yol Açıyor - Son Dakika
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Wadephul: Gazze Ablukası Kıtlığa Yol Açıyor

03.08.2025 15:56
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Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Gazze'de insani durumun iyileşmesi için acil yardım gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Gazze Şeridi'ne fiilen uyguladığı ablukanın kıtlığa yol açtığını uzun süreden beri gözlemlediklerini söyledi.

Wadephul, İsrail ve Filistin'e yaptığı ziyaretin ardından Deutschlandfunk radyosuna röportaj verdi.

"Ziyaretinizden sonra Gazze Şeridi'ndeki felaket insani durum iyileşecek mi?" şeklinde soruya cevap veren Wadephul, "Umarım. Bunun gerçekleşebilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. İsrail'in Gazze Şeridi'ne fiilen uyguladığı ablukanın kıtlığa yol açtığını uzun süredir gözlemliyoruz, bunun, insanların ölmesine, acı çekmesine ve susuz kalmasına yol açtığını." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Dışişleri Bakanı olarak, Gazze Şeridi'ndeki yardım durumunun kökten değişmesi gerektiğine ilişkin İsrail'e Almanya'nın net mesajını ilettiği bilgisini paylaşarak, "Umarım bu duyulmuştur. Bunun duyulduğu izlenimini taşıyorum." dedi.

İsrail'in kendisini yalnızlığa düşürebileceğinden endişelendiğini dile getiren Wadephul, "Almanya buna izin vermemeli. İsrail'in böyle bir duruma düşmesini engellemesine de yardımcı olmalıyız." diye konuştu.

Wadephul, bunun için İsrail'e tavsiyelerde bulunduklarını, bu zorlu karar verme sürecinde refakat ettiklerini aktararak, Almanya'nın Filistin'i tanımayan ülkeler arasında azınlıkta olduğunu, bunu da bilmek gerektiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki acıların ve ölümlerin, giderek daha fazla sayıda ülkenin tek taraflı olarak Filistinlilerin yanında yer almasına ve İsrail'in çıkarlarını artık görmezden gelmesine neden olduğuna işaret eden Wadephul, "Bu bizi endişelendiriyor ve İsrail'i de endişelendirmeli. Bu konuda tavsiyelerde bulunmak, gözlerini açmak ve İsrail'in şimdiye kadar olduğundan daha iyi konumda olabilmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), BM'nin yardım kuruluşları ile Uluslararası Kızılhaç, dini ve hayır kurumlarına Gazze'ye tekrar girmeleri için izin verilmesini isteyen Wadephul, izin verilirse bu kurum ve kuruluşların işini yapabileceğini vurguladı.

Wadephul, "Bu ne zaman olmalı?" sorusuna da "Bu yarın başlayabilir ve zaten şimdi daha iyi oldu. Bu hafta içinde, İsrail hükümetiyle yaptığım görüşmelerin de sonucu olarak, geçen haftaya göre çok daha fazla kamyon Gazze Şeridi'ne girdi." dedi.

Bunun henüz yeterli olmadığını vurgulayan Wadephul, durumu izlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde bölgeyi ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüş, Batı Şeria'nın Ramallah kenti doğusundaki et-Tayyibe beldesini ziyaret etmiş ve yardım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Wadephul: Gazze Ablukası Kıtlığa Yol Açıyor - Son Dakika

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