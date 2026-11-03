Wang Huning, Matviyenko ile Beijing'de Çin-Rusya stratejik ortaklığını ele aldı - Son Dakika
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Wang Huning, Matviyenko ile Beijing'de Çin-Rusya stratejik ortaklığını ele aldı

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Wang Huning, Matviyenko ile Beijing\'de Çin-Rusya stratejik ortaklığını ele aldı
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Wang Huning, Beijing'de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile görüştü. Wang, Çin-Rusya stratejik ortaklığını üst seviyeye taşıma işbirliğine hazır olduklarını söyledi; Matviyenko, ÇKP 20. Merkez Komitesi 5. genel oturumu için tebriklerini iletti.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Wang, pazartesi günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları esas alarak stratejik kararlılıklarını sürdürmek, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını daha üst bir seviyeye taşımak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin Rusya tarafıyla etkileşimleri artırmaya, karşılıklı deneyim paylaşımını güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Matviyenko ise Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin 5. genel oturumunun başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı tebriklerini ileterek, Rusya-Çin ilişkilerinin iki ülke liderlerinin rehberliğinde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Matviyenko, Rusya Federasyon Konseyi'nin Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi ile etkileşimi artırmaya ve iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiValentina MatviyenkoPolitikaGüncelRusyaPekinDünyaSon Dakika

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