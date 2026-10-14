Wang Yi, Beijing'de BAE Özel Temsilcisi El Mübarek ile ateşkesi görüştü - Son Dakika
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Wang Yi, Beijing'de BAE Özel Temsilcisi El Mübarek ile ateşkesi görüştü

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Wang Yi, Beijing\'de BAE Özel Temsilcisi El Mübarek ile ateşkesi görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de BAE Devlet Başkanı'nın Çin Özel Temsilcisi El Mübarek ile bir araya geldi. Wang, Çin-BAE ilişkilerinin Küresel Güney için örnek olduğunu ve kapsamlı ateşkes için yapıcı rol süreceklerini söyledi.

BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı'nın Çin Özel Temsilcisi Haldun Halife El Mübarek ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang salı günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde gelişen Çin-BAE ilişkilerinin, Küresel Güney ülkelerinin ortak kalkınması ve yeniden canlanması açısından örnek teşkil ettiğini söyledi.

Wang, uluslararası ve bölgesel konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun iki ülke arasındaki ilişkileri sürekli olarak ilerletmek üzere BAE ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin'in Ortadoğu'da her zaman barışın inşasına, istikrarın güçlendirilmesine ve kalkınmaya katkıda bulunduğunu vurgulayan Wang, kapsamlı bir ateşkesin sağlanması, siyasi çözümün teşvik edilmesi, müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade etti.

El Mübarek ise bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa desteklemek amacıyla Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Çin'in BAE için her zaman güvenilir ve itimat duyulan bir ortak olduğunu vurgulayan El Mübarek, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşımayı temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Birleşik Arap EmirlikleriÇin Halk CumhuriyetiUluslararasıDiplomasiPolitikaGüncelPekinDünyaSon Dakika

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