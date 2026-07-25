Wang Yi ve Dar, Çin-Pakistan İlişkilerini Güçlendirdi

ÇOLPAN ATA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günkü görüşmede, Çin-Pakistan ilişkilerinin her zaman öncü konumunu koruduğunu söyledi.

Wang, iki tarafın iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatı ortaklaşa hayata geçirmesi, her seviyede etkileşimi ve çeşitli alanlarda işbirliğini aktif olarak ileriye taşıması ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırması gerektiğini belirtti.

Pakistan'ın ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının sağlanmasında üstlendiği kilit rolü büyük takdirle karşıladıklarını kaydeden Wang, Çin'in Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına, tüm tarafların diyalog ve müzakerelere dönmesinin teşvik edilmesine ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik kararlı desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Wang, iki ülkenin ortak çıkarlarını ve Küresel Güney'in meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere Shanghai İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda Pakistan ile koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Dar ise Pakistan ve Çin'in iletişim ve koordinasyonu her durumda sürdürmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Ortadoğu ve Körfez bölgesinde gerilimin aniden tırmanmasının hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmediğini belirten Dar, barışa yönelik arabuluculuk çabalarını sürdürmeye istekli olduklarını ve Çin'in bu süreçteki kesintisiz destek ve yardımını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Dar, Shanghai İşbirliği Örgütü ve Çin-Pakistan-Bangladeş üçlü işbirliği mekanizması gibi çok taraflı çerçevelerde Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmanın korunmasına gerekli katkıları sağlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.