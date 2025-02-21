Wang Yi ve Faysal bin Ferhan G20\'de Bir Araya Geldi

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JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi. Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin- Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, 35 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Suudi Arabistan ilişkilerinin diğerlerini geride bıraktığını ve şu anda Çin'in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde en ön sırada yer aldığını söyledi.

Wang, Çin'in iki ülkenin liderleri tarafından kurulan karşılıklı güven ve dostluğa değer verdiğini ve Çin-Suudi Arabistan ilişkilerini Ortadoğu diplomasisinde her zaman kilit konumda değerlendirdiğini vurguladı.

Bakan, Çin-Suudi Arabistan ilişkilerini daha yüksek seviyeye taşımak üzere Suudi Arabistan ile her düzeyde etkileşimi sürdürmeye ve ekonomi, ticaret, yatırım, yeni enerji, dijital ekonomi, bilgi ve telekomünikasyon ve üst düzey imalat gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını ifade etti.

Ayrıca Ortadoğu sorununun merkezinde yer alan Filistin meselesinde Arap kardeşlerinin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini kaydeden Wang, bu tarihi adaletsizliği tamamen düzeltmek ve bölgede kalıcı barışı en kısa sürede tesis etmek üzere çaba göstereceklerini belirtti.

Faysal bin Ferhan ise Suudi Arabistan ve Çin'in benzer görüşleri paylaştığına işaret ederek, iki ülkenin de barış ve istikrarı korumaya kararlı, farklılıkları diyalog yoluyla çözme konusunda ise mutabık olduğunu söyledi.

Önemli düzeyde etki gücüne sahip büyük bir ülke olarak Çin'in oynadığı role büyük önem verdiklerini belirten Bin Ferhan, Çin'in desteğiyle gündemdeki sıcak sorunlara daha uygulanabilir siyasi çözümler bulmayı temenni ettiklerini ifade etti.

Gazze'deki Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını söyleyen Bin Ferhan, Çin'in Filistin- İsrail meselesinde ilkelere bağlılığını ve adaleti savunmasını takdir ettiklerini belirterek Çin'in Ortadoğu'da barış için olumlu rol oynamaya devam edeceğine olan temennisi ve inancını dile getirdi.

İki taraf ayrıca Çin'in Arap ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunarak Çin-Arap ve Çin-Körfez tatbiki işbirliğinde daha somut sonuçlar elde etmek üzere iletişim ve koordinasyonu güçlendirme konusunda mutabık kaldı.