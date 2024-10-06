WCF Avrupa ve Asya Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
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WCF Avrupa ve Asya Zirvesi İstanbul'da

Zirve, 14-16 Ekim'de TOBB ev sahipliğinde yapılacak, 700 iş insanı katılacak.

06.10.2024 13:26
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DÜNYA Odalar Federasyonu'nun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi, 14-16 Ekim'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

WCF Avrupa ve Asya Zirvesi, 14-16 Ekim'de TOBB ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. WCF Genel Konsey toplantısı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu toplantısının da gerçekleştirileceği zirveye 40'ın üzerinde ülkeden 700'e yakın iş adamının katılması bekleniyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iş dünyası liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

'YENİ NESİL REKABETE UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

WCF ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçen yıl yapılan seçimde başkan seçilmesinin ardından bu yıl da böyle bir zirveye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Hem küresel ekonomi hem de bölge coğrafyamız kritik bir süreçten geçiyor. İş dünyası olarak bir yandan jeopolitik riskleri yönetmeye çalışırken, diğer taraftan da yeni nesil ticari rekabete uyum sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir yandan iklim değişikliğine ilişkin düzenlemeler, diğer taraftan teknolojik değişim bizi daha önce alışık olmadığımız yeni bir küresel rekabet ortamına taşıyor. Bu kapsamda zirvenin ana temasını da 'İklim değişikliği için işbirlikçi yaklaşım' olarak belirledik. Yakında Brezilya'da B20 ve G20 Zirveleri var. Kasımda Bakü'de COP29 zirvesi yapılacak. Bu zirvenin zamanlamasını da çok önemli görüyorum. İstanbul her zaman küresel ekonominin başkentlerinden biri oldu. Bu zirveyle İstanbul'un bu misyonunu daha önemli bir noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, etkinliğin önemini vurgularken girişimcilere, "Uluslararası seviyede oda yöneticileri ve iş heyetleriyle önemli ağ oluşturma fırsatları için bağlantı kurmaya hazır olun" dedi.

Dünya Odalar Federasyonu'nun Avrupa ve Asya Zirvesi'nde, tüm dünyada iş dünyasının temsilcisi olan odalar; 24 Ekim'de Rio'da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım'da Bakü'de başlayacak olan COP29 Zirvesi öncesinde, iklim değişikliği ile ilgili görüşlerine son halini verecek. Toplantıda, 'Net Sıfır Emisyon' hedefine doğru yol haritası, iklim teknolojileri ve inovasyon ile iklim değişikliğinin finansmanı konuları tartışılacak. Ayrıca WCF bünyesinde faaliyete geçen Kadın Ağı'nın ilk zirvesi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 'Net Sıfıra Geçişi Hızlandırma Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi', 'Küresel Ekonomik Dönüşümü ve Değişimi Sürdürmede Odaların Rolü', 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Teknoloji Kullanımı ve Döngüsel Ekonomi' ve 'İklim Finansmanın İyileştirilmesi ve Tedarik Zincirlerini Karbonsuzlaştırma' dikkat çeken panel başlıkları olacak.

Öte yandan kadınların odalardaki liderlik rollerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatların inceleneceği 'Oda Temsilinde Kadınlar' temalı WCF Kadın Konsey Toplantısı gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında Türkiye'nin tanıtımı için sosyal etkinlikler yapılacak.

Kaynak: DHA

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