WMO tarih vererek uyardı! El Nino çok daha güçlü geliyor - Son Dakika
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WMO tarih vererek uyardı! El Nino çok daha güçlü geliyor

WMO tarih vererek uyardı! El Nino çok daha güçlü geliyor
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenerek yıl sonuna doğru zirveye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Şubat 2027'ye kadar devam etme ihtimalinin "yüzde 100 gibi son derece yüksek" olduğu belirtilen El Nino'nun sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerini artırabileceği bildirildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino iklim olayına ilişkin yeni güncelleme raporunu yayımladı. Raporda, El Nino'nun güçlü şekilde yerleştiği ve önümüzdeki aylarda etkisini daha da artırmasının beklendiği belirtildi.

YIL SONUNA DOĞRU ZİRVEYE ULAŞABİLİR

Rapora göre El Nino'nun Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığı "yüzde 100 gibi son derece yüksek" seviyede bulunuyor.

El Nino'nun önümüzdeki aylarda çok güçlü bir iklim olayına dönüşebileceğine dikkat çekilen raporda, yağış ve sıcaklık düzenlerinde önemli değişikliklere neden olabileceği belirtildi.

WMO, sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerinin artabileceği uyarısında bulundu. El Nino'nun yıl sonuna doğru zirveye ulaşması, iklim üzerindeki etkilerinin ise 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

OKYANUS SICAKLIKLARI DİKKAT ÇEKİCİ SEVİYEDE

El Nino'nun en belirgin şekilde hissedildiği orta-doğu ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiği ve yükselmeye devam ettiği kaydedildi.

Raporda dikkat çeken bir başka veri ise okyanusun yüzey altındaki sıcaklıkları oldu. Bazı bölgelerde temmuz ve ağustos başında yüzey altı okyanus sıcaklıklarının ortalamanın 8 derece üzerinde ölçüldüğü belirtildi.

WMO'ya göre yüzey ve yüzey altındaki bu koşullar, El Nino'nun önümüzdeki aylarda daha da güçlenebileceğine işaret ediyor.

ETKİSİ HER BÖLGEDE AYNI OLMAYACAK

Raporda El Nino'nun tek başına herhangi bir ülke veya bölgede yaşanacak hava olaylarının şiddetini belirlemediğinin de altı çizildi.

Etkilerin bölge ve mevsime göre değişebileceği, Hint ve Atlantik okyanuslarındaki koşullar başta olmak üzere diğer iklim faktörlerinin de belirleyici olacağı ifade edildi.

GUTERRES: DEVASA BOYUTLARA ULAŞIYOR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmelerin ciddiyetine dikkat çekerek, "El Nino gözlerimizin önünde devasa boyutlara ulaşıyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükseliyor, sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor ve dünya aşırı hava koşullarının tehlike bölgesinde." ifadelerini kullandı.

Guterres, artan riskler karşısında iklim eylemlerinin ve insanları korumaya yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK"

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo da El Nino'nun dünya genelinde toplumlara ve ekonomilere ciddi zarar verme potansiyeli taşıdığını belirtti.

Kuraklık ve sellerin neden olduğu olumsuzlukların şimdiden görüldüğünü kaydeden Saulo, El Nino güçlendikçe etkilerin artmasının beklendiğini söyledi.

Saulo, afet yönetiminden tarım, sağlık, enerji ve su kaynaklarına kadar iklime duyarlı sektörlerin desteklenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Kaybedecek zamanımız yok." dedi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hava Durumu, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel WMO tarih vererek uyardı! El Nino çok daha güçlü geliyor - Son Dakika

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