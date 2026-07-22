XPENG Avustralya Pazarına Giriş Yapıyor

MELBOURNE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yeni enerjili araç üreticisi XPENG, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönelik geniş stratejisinin bir parçası olarak Avustralya pazarındaki gelişim planını tanıttı.

Salı günü gerçekleştirilen tanıtımda, markanın önde gelen 7 kişilik modeli X9 Avustralya'nın ilk kez beğenisine sunulurken, L03 kompakt SUV modelinin sağdan direksiyonlu versiyonu da sergilendi.