XPENG Avustralya Pazarına Giriş Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

XPENG Avustralya Pazarına Giriş Yapıyor

XPENG Avustralya Pazarına Giriş Yapıyor
22.07.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli XPENG, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yeni modellerini tanıttı ve genişleme planlarını açıkladı.

MELBOURNE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yeni enerjili araç üreticisi XPENG, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yönelik geniş stratejisinin bir parçası olarak Avustralya pazarındaki gelişim planını tanıttı.

Salı günü gerçekleştirilen tanıtımda, markanın önde gelen 7 kişilik modeli X9 Avustralya'nın ilk kez beğenisine sunulurken, L03 kompakt SUV modelinin sağdan direksiyonlu versiyonu da sergilendi.

Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Avustralya, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel XPENG Avustralya Pazarına Giriş Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşini öldürüp sesini taklit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
İsrail, Trump’a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor
Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü
Valilik uyardı İstanbul’a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek Valilik uyardı! İstanbul'a 5 günlük kış geliyor: Hava buz kesecek
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım Ev hapsi ile tahliye edilen şarkıcı Yusuf Güney günah çıkarttı: Çok hatalar yaptım
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
Lamine Yamal’ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

13:56
Özgür Özel’e destek sözü vermişti Cemil Tugay karar değiştirdi
Özgür Özel'e destek sözü vermişti! Cemil Tugay karar değiştirdi
13:53
İHA’ların vurduğu bölgeden yeni görüntü Zelenski’den açıklama var
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var
13:41
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
13:13
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
11:10
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 14:23:34. #7.13#
SON DAKİKA: XPENG Avustralya Pazarına Giriş Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.