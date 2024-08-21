Yağış Uyarısı: Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya\'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Güncel

Canlı yayında üç kuruş için yaptığı şov, TikTok fenomeninin sonu oldu

"Engin\'in durumu hiç iyi değil"

ANKARA- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerine kadar Tekirdağ, öğleden sonra ise Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün öğle saatlerine kadar Tekirdağ; öğleden sonra ise Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük ve Kastamonu; akşam saatlerinde ise Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre perşembe sabahında ise Çankırı, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklığı önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.