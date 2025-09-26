Yalova Adliyesi'nde Cinayet: Tanık Öldürüldü - Son Dakika
Yalova Adliyesi'nde Cinayet: Tanık Öldürüldü

Yalova Adliyesi\'nde Cinayet: Tanık Öldürüldü
26.09.2025 14:40  Güncelleme: 16:44
Yalova Adliyesi\'nde Cinayet: Tanık Öldürüldü
Haber Videosu

Tanık Halis Turan, Yalova Adliyesi önünde Ömer A. tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Yalova'da, bir cinayet soruşturması kapsamında tanık olarak ifade vermek için adliyeye giden Halis Turan (40), Ömer A. (31) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırıda E.K. (77) de dizinden yaralanırken, olayın ardından kaçarken polise de ateş eden Ömer A. yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yalova Adliyesi önünde meydana geldi. Halis Turan, Bursa'da işlenen cinayetin tanığı olarak ifade vermek için adliyeye gitti. Bunu öğrenen karşı taraftan Ömer A., Halis Turan'ı takip etti. Bir süre adliyede bekleyen Halis Turan, bir ihtiyaç için dışarı çıktı. Bu sırada Ömer A., ruhsatsız tabancasıyla defalarca Halis Turan'a ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Halis Turan yaşamını yitirdi, E.K. ise diz kapağından yaralandı.

Gördüğü cinayeti anlatacaktı, adliye önünde infaz edildi

POLİSLERE DE ATEŞ ETTİ

Kurşunlardan bazıları, Yalova Adliyesi'nin giriş katındaki Özel Kalemin camına isabet etti. Ömer A. kaçarken kendisini yakalamak için havaya ateş açan polislere de tabancasıyla ateş etti. Ömer A., ekipler tarafından Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde olayda kullandığı tabancasıyla yakalanıp gözaltına alındı.

E.K. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Halis Turan'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'ne morguna gönderildi.

Gördüğü cinayeti anlatacaktı, adliye önünde infaz edildi

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETİ

Bursa'da yaşayan Turan ailesi ile Ömer A.'nın yakınları arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında şüphelinin akrabası olan Abdurrahman A.'nın öldürüldüğü, cinayetin de bu nedenle işlendiği belirtildi.

Gördüğü cinayeti anlatacaktı, adliye önünde infaz edildi

DURUŞMALAR ERTELENDİ

Bu arada, cinayetin ardından adliyede bulunan Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayın ardından bugün adliyede yapılacak tüm duruşmalar ertelendi.

Gördüğü cinayeti anlatacaktı, adliye önünde infaz edildi
Kaynak: DHA

Yalova Adliyesi'nde Cinayet: Tanık Öldürüldü

16:32
Netanyahu, BM’de kürsüye “Düşman ülkeler“ haritasıyla çıktı İçlerinden biri sürpriz
Netanyahu, BM'de kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
16:22
Bahçelievler’de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Bahçelievler'de 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16:10
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
16:08
BM’de Netanyahu’ya protesto Katılımcılar salonu terk etti
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti
15:04
Erken emeklilik bekleyenlere kritik uyarı: Emeklilik için satın almanız gerekli
Erken emeklilik bekleyenlere kritik uyarı: Emeklilik için satın almanız gerekli
14:40
Erdoğan-Trump görüşmesine MHP’den ilk yorum
Erdoğan-Trump görüşmesine MHP'den ilk yorum
14:34
Güllü’nün cenaze programı belli oldu En yakınının yanına defnedilecek
Güllü'nün cenaze programı belli oldu! En yakınının yanına defnedilecek
14:15
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
14:09
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir
14:08
Kremlin’den Trump’ın Erdoğan’a yaptığı “yakıt“ çağrısına yanıt
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı "yakıt" çağrısına yanıt
13:58
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem ’’Bilmeden kullandım’’ dönemi bitiyor
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! ''Bilmeden kullandım'' dönemi bitiyor
13:49
18 yıl sonra kritik adım Milyonlarca ton petrol Türkiye’den akacak
18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak
