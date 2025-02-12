Yalova\'da Dolandırıcılara Kılıç-1 Operasyonu: 7 Gözaltı, 5 Tutuklama

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YALOVA'da G.E. isimli kadını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, banka hesaplarında bulunan toplam 35 milyon 418 bin TL'yi çektirerek dolandıran 7 şüpheliye yönelik 5 ilde 'KILIÇ-1' operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yalova'da G.E. isimli kadını arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, adına sahte kimlik çıkarıldığı ve bu kimliğin birçok olayda kullanıldığını söyledi. Kadının paniklemesinden yararlanan şüpheliler, banka hesaplarında bulunan parasını ve altınlarını belirledikleri çöp konteynerine atmalarını söyledi. Hesaplarındaki toplam 35 milyon 418 bin TL'yi çekip, bir poşete koyarak şüphelilerin belirledikleri çöp konteynerine koyan G.E., bir süre sonra kimsenin aramaması üzerine dolandırıldığını anladı. G.E.'nin ihbarı üzerine Yalova Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında kimlik ve ikamet bilgileri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik 7 Şubat Cuma günü Yalova, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Konya olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. KILIÇ-1 adı verilen eş zamanlı operasyonda S.A., M.A., M.U., M.A., İ.H.Ö., M.A. ve A.T isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 8 adet cep telefonu ve 8 adet SIM kart ele geçirilirken, şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.U., M.A., İ.H.Ö., A.T. ve M.A. tutuklanırken, S.A. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.