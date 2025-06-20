Yalova'da Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Yalova'da Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

20.06.2025 21:28
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Yalova'da otel üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 38 sanığın yargılaması sürüyor.

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle buraları kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ve oyuncu Yusuf Kemal A'nın da aralarında olduğu 6 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları salonda hazır bulundu.

"Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla 38 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlendi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından savcılık makamı ve müşteki avukatları, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K'nın eşi Elvan K'nın tutuklanmasını talep etti. Savcı ayrıca şirketin mal varlıklarına tedbir konulmasına, bir sonraki duruşma karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının söz almasının ardından duruşmaya ara verildi. Ara sonrası savunmaları için söz verilen sanıklar, tahliye taleplerini yeniledi.

Sanıklardan Orhan K. operasyon günü yeni otelin inşaatında olduğunu, birçok yatırım yaptığını belirterek, dolandırıcılık suçunu işlemediğini ileri sürdü.

Sanık savunmalarının ardından 30 dakika ara verilen duruşmada mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, Orhan K'nın eşi Elvan K'nın tutuklanması talebini ise reddederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında rahatsızlanan Orhan K'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

6 ilde baskınlar düzenlenmişti

Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran 2024'te yapılan eş zamanlı baskınlarda yaklaşık 10 milyar lira ile haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ilaveten Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı 6'ya düşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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