Yalova'da İlk Fiber Tekne Üretildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da İlk Fiber Tekne Üretildi

Yalova\'da İlk Fiber Tekne Üretildi
19.05.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Üniversitesi, Fiber Tekne İmalatı programıyla 7 ayda ilk tekneyi üretti, hedef insansız deniz aracı.

YALOVA Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'nda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında eğitime başlanan Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Programı Bölümü'nün öğrencileri, 7 ayda ilk tekneyi üretti. Bölümün ileriki yıllarda hedefinin insansız deniz aracı üretmek olduğunu söyleyen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Bu Türkiye'de ilk ve öncü bir bölüm. Doğrudan istihdam odaklı olması ve Yalova'nın sahip olduğu denizcilik kültürüyle eş güdümlü şekilde ilerlemesi bu bölümü diğerlerinden ayıran özelliklerdir" dedi.

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılan ve eylül ayında eğitime başlayan Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Programı bölümünün öğrencileri, 7 ayda ilk tekneyi yaptı. Türkiye'de bu alanda açılan ilk ve tek program olma özelliğine sahip bölümde, 3'ü kız 30 öğrenci, dönemin ilk 3 yarısında teorik, son yarısında ise pratik ders görüyor. Öğrenciler burada, kompozit malzeme ve tekne yapımı, fiber tekne üretim süreçlerini, vakum infüzyon, laminasyon kompozit kalıp imalatını, mekanik aksam ve marangozluk işlerini hem teorik hem pratik olarak öğreniyor. Türkiye'de özellikle tekne üretimi ve ihracatı noktasında önemli bir yerde bulunan Yalova'da hizmet veren işletmeler, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde kalifiye personel eksikliğinin de ortadan kalkacağına inanıyor. Ayrıca öğrenciler, T3 Vakfında da 'insansız deniz aracı' üretimiyle ilgili eğitim alırken, bölüm ileriki yıllarda insansız deniz aracı üretmeyi hedefliyor.

'YALOVA FİBER TEKNE İMALATINDA YÜZDE 70 POTANSİYELE SAHİP'

Yalova'nın sektörde fiber tekne imalatında yüzde 70 potansiyele sahip olduğunu ve insan kaynağına ihtiyaç olduğunu belirten Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Ülkemiz, son dönemlerde mesleki eğitim konusunda çok öncü projelere imza atmaktadır. Yalova Üniversitesi de bu öncü projeler içerisinde yer almak için önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerden biri de fiber tekne imalatıdır. Bu, Türkiye'de ilk ve öncü bir bölümdür. Doğrudan istihdam odaklı olması ve Yalova'nın sahip olduğu denizcilik kültürüyle eş güdümlü şekilde ilerlemesi, bu bölümü diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Yalova, bugün itibarıyla sektörde fiber tekne imalatında yüzde 70'lik bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin, teknik anlamda iyi yetiştirilmiş insan kaynağıyla desteklenmesi gerekiyordu. Yalova Üniversitesi, bu noktada öncü bir girişimde bulunmuş oldu. Üniversite, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nitelikli bilgi donanımıyla yetiştirmeyi kendine hedef olarak belirledi. Şu an itibarıyla da sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ SAYISININ GÜN GEÇTİKÇE ARTACAĞINA İNANIYORUM'

Bölümde 30 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Bahçekapılı öğrenci sayısında artış yaşanacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu bölüm, şu an itibarıyla 3+1 şeklinde tasarlanmış durumdadır. Öğrencilerimiz, ilk üç yarıyılda daha çok teorik bilgilerle donatılırken, son yarıyılda ise sektörün içerisinde, alandaki uzman ve ustalarla birlikte birebir çalışma fırsatı bulacaklardır. Bu programı özel kılan hususlardan biri de öğretim içeriğinin tamamen sektörün talepleri doğrultusunda hazırlanmış olmasıdır. Alanındaki uzman hocalarımız ile sektör temsilcileri bir araya gelerek, sektörün ihtiyaç duyduğu programı oluşturmaya çalıştık. Program içerisinde şu anda 30 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenci sayısının gün geçtikçe artacağına inanıyorum. Denizcilik ve fiber tekne uygulamaları alanında Yalova, nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda öncü bir görevi yerine getirmiş olacaktır. Bu bölüm, 2025-2026 eğitim yılında kuruldu. Eylül ayında eğitime başladık. Yedinci aya geldiğimizde ise öğrencilerimiz artık kendi teknelerini üretmiş durumdalar. Bu, önemli bir başarıdır. Önümüzdeki yıllarda daha farklı tekneler üreterek öğrencilerimizin ülkemize yeni katma değerler kazandıracağını düşünüyorum."

'HEDEFİMİZ 2027 VEYA 2028 YILINDA İNSANSIZ DENİZ ARACI ÜRETMEK'

7 ay içerisinde ilk teknelerini yaptıklarını ifade eden Çınarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İzzet İsmail Dur, hedeflerinin insansız deniz aracı üretmek olduğunu belirterek, "Yedi aylık kısa bir sürede ilk teknemizi yaptık. Bununla birlikte, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan bir proje desteği aldık. Haziran ayı itibarıyla sektöre yönelik mühendislik eğitimi de vereceğiz. Sektör, bizim yetiştirdiğimiz tüm öğrencileri istihdam etmeye hazır durumda. Hatta daha fazla öğrenci almamız konusunda da yoğun talepler geliyor. Şu anda tekne üretiminin yanında aynı zamanda kano üretimi de yapıyoruz. Öğrencilerimizi T3 Vakfı bünyesine de gönderdik. Orada, insansız deniz aracı üretimi konusunda eğitim aldılar. Hedefimiz, 2027 veya 2028 yılında insansız deniz aracı üretmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sektörde merdiven altı üretim yapan firmalar da bulunuyor. Biz, bu durumun önüne geçecek standartları oluşturmayı hedefliyoruz. Hem üretim yöntemleri hem de üretim kalitesi açısından Avrupa ile yarışabilecek bir kent olma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda haftada bir tekne üretebilecek kapasiteye ulaşmış durumdayız. Bu işlerde ilk adımı atmak zordur; sonrasında seri üretime geçmek daha kolay hale gelir" dedi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da İlk Fiber Tekne Üretildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Görüntü İstanbul’dan Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Gösteri sırasında savaş jetleri havada çarpışıp alev topuna döndü Gösteri sırasında savaş jetleri havada çarpışıp alev topuna döndü
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
09:46
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
09:03
Hakkı Bulut’u ağlatan şaka
Hakkı Bulut'u ağlatan şaka
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
08:27
Beşiktaş’tan Domenico Tedesco bombası
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
06:10
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:02:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yalova'da İlk Fiber Tekne Üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.