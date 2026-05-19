Yalova\'da İlk Fiber Tekne Üretildi

YALOVA Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'nda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında eğitime başlanan Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Programı Bölümü'nün öğrencileri, 7 ayda ilk tekneyi üretti. Bölümün ileriki yıllarda hedefinin insansız deniz aracı üretmek olduğunu söyleyen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Bu Türkiye'de ilk ve öncü bir bölüm. Doğrudan istihdam odaklı olması ve Yalova'nın sahip olduğu denizcilik kültürüyle eş güdümlü şekilde ilerlemesi bu bölümü diğerlerinden ayıran özelliklerdir" dedi.

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılan ve eylül ayında eğitime başlayan Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Programı bölümünün öğrencileri, 7 ayda ilk tekneyi yaptı. Türkiye'de bu alanda açılan ilk ve tek program olma özelliğine sahip bölümde, 3'ü kız 30 öğrenci, dönemin ilk 3 yarısında teorik, son yarısında ise pratik ders görüyor. Öğrenciler burada, kompozit malzeme ve tekne yapımı, fiber tekne üretim süreçlerini, vakum infüzyon, laminasyon kompozit kalıp imalatını, mekanik aksam ve marangozluk işlerini hem teorik hem pratik olarak öğreniyor. Türkiye'de özellikle tekne üretimi ve ihracatı noktasında önemli bir yerde bulunan Yalova'da hizmet veren işletmeler, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde kalifiye personel eksikliğinin de ortadan kalkacağına inanıyor. Ayrıca öğrenciler, T3 Vakfında da 'insansız deniz aracı' üretimiyle ilgili eğitim alırken, bölüm ileriki yıllarda insansız deniz aracı üretmeyi hedefliyor.

'YALOVA FİBER TEKNE İMALATINDA YÜZDE 70 POTANSİYELE SAHİP'

Yalova'nın sektörde fiber tekne imalatında yüzde 70 potansiyele sahip olduğunu ve insan kaynağına ihtiyaç olduğunu belirten Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Ülkemiz, son dönemlerde mesleki eğitim konusunda çok öncü projelere imza atmaktadır. Yalova Üniversitesi de bu öncü projeler içerisinde yer almak için önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerden biri de fiber tekne imalatıdır. Bu, Türkiye'de ilk ve öncü bir bölümdür. Doğrudan istihdam odaklı olması ve Yalova'nın sahip olduğu denizcilik kültürüyle eş güdümlü şekilde ilerlemesi, bu bölümü diğerlerinden ayıran özelliklerdir. Yalova, bugün itibarıyla sektörde fiber tekne imalatında yüzde 70'lik bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin, teknik anlamda iyi yetiştirilmiş insan kaynağıyla desteklenmesi gerekiyordu. Yalova Üniversitesi, bu noktada öncü bir girişimde bulunmuş oldu. Üniversite, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını nitelikli bilgi donanımıyla yetiştirmeyi kendine hedef olarak belirledi. Şu an itibarıyla da sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ SAYISININ GÜN GEÇTİKÇE ARTACAĞINA İNANIYORUM'

Bölümde 30 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Bahçekapılı öğrenci sayısında artış yaşanacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu bölüm, şu an itibarıyla 3+1 şeklinde tasarlanmış durumdadır. Öğrencilerimiz, ilk üç yarıyılda daha çok teorik bilgilerle donatılırken, son yarıyılda ise sektörün içerisinde, alandaki uzman ve ustalarla birlikte birebir çalışma fırsatı bulacaklardır. Bu programı özel kılan hususlardan biri de öğretim içeriğinin tamamen sektörün talepleri doğrultusunda hazırlanmış olmasıdır. Alanındaki uzman hocalarımız ile sektör temsilcileri bir araya gelerek, sektörün ihtiyaç duyduğu programı oluşturmaya çalıştık. Program içerisinde şu anda 30 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenci sayısının gün geçtikçe artacağına inanıyorum. Denizcilik ve fiber tekne uygulamaları alanında Yalova, nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda öncü bir görevi yerine getirmiş olacaktır. Bu bölüm, 2025-2026 eğitim yılında kuruldu. Eylül ayında eğitime başladık. Yedinci aya geldiğimizde ise öğrencilerimiz artık kendi teknelerini üretmiş durumdalar. Bu, önemli bir başarıdır. Önümüzdeki yıllarda daha farklı tekneler üreterek öğrencilerimizin ülkemize yeni katma değerler kazandıracağını düşünüyorum."

'HEDEFİMİZ 2027 VEYA 2028 YILINDA İNSANSIZ DENİZ ARACI ÜRETMEK'

7 ay içerisinde ilk teknelerini yaptıklarını ifade eden Çınarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İzzet İsmail Dur, hedeflerinin insansız deniz aracı üretmek olduğunu belirterek, "Yedi aylık kısa bir sürede ilk teknemizi yaptık. Bununla birlikte, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan bir proje desteği aldık. Haziran ayı itibarıyla sektöre yönelik mühendislik eğitimi de vereceğiz. Sektör, bizim yetiştirdiğimiz tüm öğrencileri istihdam etmeye hazır durumda. Hatta daha fazla öğrenci almamız konusunda da yoğun talepler geliyor. Şu anda tekne üretiminin yanında aynı zamanda kano üretimi de yapıyoruz. Öğrencilerimizi T3 Vakfı bünyesine de gönderdik. Orada, insansız deniz aracı üretimi konusunda eğitim aldılar. Hedefimiz, 2027 veya 2028 yılında insansız deniz aracı üretmek. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sektörde merdiven altı üretim yapan firmalar da bulunuyor. Biz, bu durumun önüne geçecek standartları oluşturmayı hedefliyoruz. Hem üretim yöntemleri hem de üretim kalitesi açısından Avrupa ile yarışabilecek bir kent olma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda haftada bir tekne üretebilecek kapasiteye ulaşmış durumdayız. Bu işlerde ilk adımı atmak zordur; sonrasında seri üretime geçmek daha kolay hale gelir" dedi.