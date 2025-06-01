Yalova'daki evinden dün öğle saatlerinde çıkan Mustafa Erdoğdu'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada 37 yaşındaki Erdoğdu'nun son olarak dün saat 15.00'da Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyü merkezinde görüldüğü tespit edildi. Ortaburun Barajı yönüne gittiği belirlenen Mustafa Erdoğdu için arama çalışması başlatıldı
Jandarma, AFAD ve SES Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, saat 22.00 sıralarında Mustafa Erdoğdu'nun, Ortaburun Barajı yakınlarındaki ormanda cansız bedeni bulundu.
Cesedin yanında uyuşturucu madde bulunurken, bekar olduğu öğrenilen Erdoğdu'nun kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
Son Dakika › Güncel › Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu - Son Dakika
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