Yalova'da Sahte Belgelerle Gayrimenkul Satışı Operasyonu

Yalova'da sahte belgelerle 8 şirkete ait 50 milyar lira değerindeki gayrimenkulleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik geçen aralık ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralık 2024'te başlatılan ve 13 şüphelinin tutuklandığı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet" soruşturmasının ikinci ayağında Yalova, İstanbul, Ordu, Bursa, Bitlis ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen M.K. ile H.K, S.Ç, C.İ, F.A, L.S, H.Ç, H.Ş, E.T, A.D, İ.K. ve G.Y. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ?14 dijital materyal, ?2 sahte noter evrakı, el yapımı ruhsatsız tabanca ve ?10 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ş, S.Ç, H.K. ve M.K. tutuklandı, F.A, L.S, A.D. ve İ.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Ticari şirketlerin sahte belgelerle gayrimenkullerini satan suç örgütünün faaliyetlerini tespit eden ekipler, 7 Kasım 2024'ten itibaren sürdürdüğü çalışmalarda, örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa'da faaliyet gösteren çeşitli şirketleri ele geçirdiğini belirlemişti. Örgütün, sahte evrak üretimi yaptığı bir ofisi deşifre eden ekiplerin Aralık 2024'te gerçekleştirdiği operasyonda 13 zanlı tutuklanmıştı.