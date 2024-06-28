Yalova'da uyuşturucu üretimi ve satışı yapan 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Yalova'da uyuşturucu üretimi ve satışı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Yalova'da kiraladıkları villada uyuşturucu üretimi yaptıkları ve İstanbul, Bursa ve Antalya'da sattıkları iddia edilen baba, kızı ve damadının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, Hint keneviri üretimi ve çoğaltmada kullanılan malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi.

28.06.2024 12:45
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Yalova'da kiraladıkları villada ürettikleri uyuşturucuyu İstanbul, Bursa ve Antalya'da sattıkları iddia edilen baba, kızı ve damadının aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Hint keneviri yetiştirdikleri, uyuşturucu üretip sattıkları öne sürülen C.Z, E.Z, İ.T, M.M, S.S, Ö.O. ve S.Y'yi takibe aldı.

Ekipler, Yalova, İstanbul, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda baba, kızı ve damadının aralarında olduğu 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin Yalova'da kiraladıkları villaya yapılan baskında, Hint keneviri üretimi ve çoğaltmada kullanılan 44 led lamba, 4 ısı ve nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü ve havalandırma kanalı ile çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı maddeler ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde narkotik köpekleri "Gölge" ve "Zeytin" ile yapılan aramalarda 27 kök Hint keneviri bitkisi, 924 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi ve 2 hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da uyuşturucu üretimi ve satışı yapan 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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