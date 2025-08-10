Yalova'dan Gazze İçin Yürüyüş

Yalova'da 21 araçlık grup, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek amacıyla Ankara'da yapılacak yürüyüşe katılmak için yola çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 80 kişilik grup, Ankara'da Kocatepe Camisi'nden TBMM'ye yapılacak yürüyüşe katılmak üzere 21 araçla kentten hareket etti.

GÖNÜL-DER Platformu adına açıklama yapan Hacı Ömer Anlayışlı, siyonist işgal rejiminin 2 yıla yakın bir süredir Gazze'de insanlık haysiyetini ayaklar altına aldığını ve siyonist rejimin işlediği suçların her geçen gün katlandığını ifade etti.

Bir milletin dünyanın gözleri önünde yıkım, talan, açlık, kıtlık, insani tüm ihtiyaçlardan yoksun bırakılarak ölüme terk edildiğini dile getiren Anlayışlı, "Bir avuç siyonist tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka bu cürümleri işlemektedir. Gücü ve iktidarı elinde bulunduran devlet idarecileri başta olmak üzere bu zulümlere seyirci kalan tüm insanlık ailesi ve İslam ülkeleri büyük bir vebal altındadır. İslam ülkelerinin sessizliğinden istifade eden işgal rejimi, Gazze'nin yüzde 90'ından fazlasını enkaza çevirmiştir." ifadelerini kullandı.

İşgal rejiminin Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını, sözde insancıl gözükmek için kurulan yardım noktalarını birer katliam noktalarına dönüştürdüğünü belirten Anlayışlı, şöyle konuştu:

"Gazze'de yaklaşık 2 milyondan fazla kardeşimiz, yüksek derecede akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya bırakılmıştır. 600 bine yakın kardeşimiz aşırı açlıktan ölüme yol açabilecek hastalıklara yakalanmıştır. 70 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme yüzünden tedaviye muhtaç hale gelmiştir. Açlıktan dolayı katledilen her bir çocuğun, gencin, kadının ve yaşlının vebali hepimizin boynunadır. İşte bu duygularla Yalova Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak, üyesi olduğumuz Anadolu Sivil Toplum Platformu'ndaki kuruluşlarla milli iradenin tecelligahı TBMM'ye bir çağrı ile 'Anadolu'dan Meclis'e, Meclis'ten Gazze'ye İnsani koridor' talepli yürüyüş için Ankara'ya gidiyoruz."

Yürüyüşe katılacak gönüllüler, bilgilendirmenin ardından araçlarına binerek Ankara'ya hareket etti.