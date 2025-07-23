Yangın Kontrol Altında, Riskler Yüksek

1) BAKAN YUMAKLI BİLECİK'TE: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde oluşturulan Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekiplerin sabaha kadar büyük bir mücadele gösterdiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "4 yangından bahsetmiştim dün. Bunlardan bir tanesi İzmir Urla'daki yangındı. Çok şükür gece boyu devam eden müdahalelerle birlikte bu yangın kontrol altına alındı. Diğer 3 yangın şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya Geyve'de başlayıp, Bilecik Osmaneli sınırlarına kadar gelen orman yangını malumunuz orman dışında başlamıştı, daha sonra ormana sirayet etti ve buraya kadar geldi. Gece boyunca müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde de hava araçlarımız bu müdahalelere katıldı. Şu anda bu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, çok şükür. Öğlen saatlerinden itibaren hem sıcaklığın artışı hem de kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz, dolayısıyla risk algımız yüksek" dedi.

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BİRKAÇ GÜN SÜRECEK'

Bakan Yumaklı, "Yine D-650 kara yoluyla ilgili Osmaneli'nin içerisine trafiğin verildiğini söylemiştim, bu da açıldı. Şu anda trafikte herhangi bir sıkıntı yok. Diğer yangınlardan bir tanesi Karabük Çukurca mahallesindeydi. Burası da yine çok büyük oranda kontrol altına alındı. Orada da soğutma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yangın Eskişehir Seyitgazi'deydi. Burada da arkadaşlarımız gece boyunca çok yoğun bir müdahale ve mücadele ettiler. Çok küçük sarp, kayalık bir alanda kaldı ama risk teşkil etmiyor. Biz de buraya büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliyoruz. Yine alandaki soğutma çalışmaları da devam edecek. Tabii soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek. Zaman zaman yanan alanların içerisinden tütmeler olabilir ama bu herhangi bir şekilde risk teşkil etmiyor" diye konuştu.

'YANGIN RİSKİ ÇOK YÜKSEK'

Bakan Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar çıkan yangınların 4 bini geçtiğini açıkladı. Bunlardan 1728 tanesi ormanlık alanda, geri kalanlarınsa orman dışı olduğunu kaydeden Yumaklı, "Küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz, bugün belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak. Dolayısıyla ilk 6 aylık kuraklık haritaları ve bundan sonraki Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu kuraklık haritalarına da baktığımızda, yangın riskinin Türkiye'nin tamamı için kesinlikle ve de kesinlikle bu süreç içerisinde çok yüksek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Dolayısıyla yine hatırlatmalarımızı yapalım. Bütün vatandaşlarımızdan kapalı alanların dışında herhangi bir sebeple, ne olursa olsun bir ateş yakmamalarını ya da yapacakları faaliyetlerin bir ateşe sebep olmamasını özellikle rica ediyoruz. Bize bu konuda destek veren, hassasiyet taşıyan bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınmasına kadar olan süreçte katkıda bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlara da teşekkür etti.