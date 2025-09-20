Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika
Yangınlar Kontrol Altında

Yangınlar Kontrol Altında
20.09.2025 19:21
Yangınlar Kontrol Altında
Bakan Yumaklı, Alanya ve Köyceğiz'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya ilçelerinde iki gündür devam eden orman yangınlarında söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan sevindirici haber geldi.

BAKAN YUMAKLI'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alanya'nın Aliefendi mevkiinden yükselen alevlerin tamamen, Köyceğiz'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Alanya- Yaylakonak'taki yangının kontrol altına alınması için ise müdahalelerin devam ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı: Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti: "Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

Bakan Yumaklı: Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Köyceğiz, Antalya, Alanya, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Muğla

Son Dakika Güncel Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika

SON DAKİKA: Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika
