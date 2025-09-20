Yangınlar Kontrol Altında

Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya ilçelerinde iki gündür devam eden orman yangınlarında söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan sevindirici haber geldi.

BAKAN YUMAKLI'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alanya'nın Aliefendi mevkiinden yükselen alevlerin tamamen, Köyceğiz'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Alanya- Yaylakonak'taki yangının kontrol altına alınması için ise müdahalelerin devam ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti: "Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."