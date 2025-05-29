Yanık Tedavi Hizmetleri 62 Merkeze Ulaştı - Son Dakika
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Yanık Tedavi Hizmetleri 62 Merkeze Ulaştı

Yanık Tedavi Hizmetleri 62 Merkeze Ulaştı
29.05.2025 10:54
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Bakan Memişoğlu, yanık tedavi hizmetlerinin 2002'den bu yana önemli gelişim gösterdiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri, bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın hizmet ağına ulaşmıştır." dedi.

Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Bölgemizde Pediatrik ve Erişkin Yanıklar ve Önleme Kongresi"nde konuşan Memişoğlu, etkinliğe öncülük eden Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği, Ortadoğu Yanık ve Yangın Afetleri Derneği ile Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Afetleri Enstitüsüne teşekkür etti.

Kongrenin kendisi için de ayrı anlamı olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Tıp eğitimim sırasında Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencisi olma şerefine eriştiğim Prof. Dr. Mehmet Haberal, yanık tedavisiyle ilgili çalışmalara daha 1970'li yıllarda başlamış, bu alanda ülkemize öncülük etmiş bir isimdir. Sayın hocamız, yalnızca bilimsel yönüyle değil, insan yetiştirme konusundaki emeğiyle de Türk tıbbına önemli katkılarda bulunmuştur. Kurduğu Başkent Üniversitesi ve öncülük ettiği enstitüler aracılığıyla yanık, organ nakli ve afet tıbbı gibi kritik alanlarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çığır açan çalışmalara imza atmıştır. Kıymetli hocamın öncülüğünde gerçekleşen bu toplantıda yer almak, şahsım adına büyük gurur ve vefa duygusudur." diye konuştu.

"Yanık tedavi hizmetleri 62 merkezde 780 yatak kapasitesine ulaştı"

Bakan Memişoğlu, yanıkların yalnızca cilt yüzeyinde oluşan bir hasar olmadığını, vücudun metabolik, immün ve psikolojik sistemini etkileyen çok yönlü ve zorlu travma olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu nedenle yanık tedavisi sadece müdahale değil, disiplinler arası işbirliğiyle yürütülen kapsamlı iyileştirme sürecidir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde ülkemiz sağlığın tüm alanlarında olduğu gibi yanık tedavi hizmetlerinde de son 20 yılda çok önemli kapasite gelişimi sağlamıştır. 2002 yılında yalnızca 3 merkezde 31 yatak kapasitesiyle sunulan yanık tedavi hizmetleri, bugün 62 merkezde toplam 780 yatakla modern ve yaygın hizmet ağına ulaşmıştır. Özellikle büyük şehirlerde kurulan ileri düzey yanık merkezleri, bu alanda kaydettiğimiz gelişimin somut birer göstergesidir."

"Avrupa'nın en büyük yanık merkezi"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezinin Avrupa'nın en büyük yanık merkezi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, buranın kök hücre, yapay deri, büyüme faktörleri ve hiperbarik oksijen tedavisi gibi ileri teknolojilerin etkin şekilde kullanıldığı tam donanımlı mükemmeliyet merkezi olduğunu söyledi.

Memişoğlu, plastik cerrahiden yoğun bakıma, enfeksiyon hastalıklarından rehabilitasyona kadar birçok branşın bir arada, uyumla çalıştığı bu merkezde yüksek başarı oranları elde edildiğine dikkati çekerek, "Özellikle pediatrik vakalarda çocuk dostu merkezlerin kurulması, ailelerin tedavi sürecine aktif katılımının sağlanması ve psikososyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, önceliklerimiz arasında yer almaktadır." bilgisini paylaştı.

"Yanıkların büyük bölümü önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor"

Bakan Memişoğlu, yanıkların büyük bölümünün önlenebilir nedenlerden kaynaklandığına işaret ederek, "Ev kazaları, iş güvenliği ihmalleri, sıcak sıvı ve ısı kaynaklarına bağlı ihmalkar davranışlar, ne yazık ki hayat boyu sürebilecek ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık çalışmaları, tedavi kadar büyük öneme sahiptir." dedi.

Sağlık sistemini yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, aynı zamanda geleceğin beklentilerine göre şekillendirdiklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde üç temel mottomuzu kamuoyuyla paylaştık: Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli. Bu modelle koruyucu sağlık hizmetleriyle toplum sağlığını tehdit eden riskleri en aza indiriyoruz. Eğitim, teknoloji ve altyapıya yaptığımız yatırımlarla sağlık sistemimizi sürekli geliştiriyoruz. İlaçtan tıbbi cihaza kadar sağlıkla yerli ve milli üretim kapasitemizi artıyoruz. Daha güçlü, sürdürülebilir ve dışa bağımlılığı azalmış bir sağlık sistemi inşa ediyoruz."

Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sağlık Bakanı Memişoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanık Tedavi Hizmetleri 62 Merkeze Ulaştı - Son Dakika

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