Yankı Bağcıoğlu, "ayyıldız Karargahı Projesi"nin Akıbetini Sordu: "kamuoyuna Daha Önce Verilen Taahhütler Neden Yerine Getirilemedi" - Son Dakika
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Yankı Bağcıoğlu, "ayyıldız Karargahı Projesi"nin Akıbetini Sordu: "kamuoyuna Daha Önce Verilen Taahhütler Neden Yerine Getirilemedi"

Yankı Bağcıoğlu, "ayyıldız Karargahı Projesi"nin Akıbetini Sordu: "kamuoyuna Daha Önce Verilen Taahhütler Neden Yerine Getirilemedi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, ''Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını tek bir çatı altında toplayacak olan ‘Ayyıldız Karargâhı’nın temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 30 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. 29 Ekim 2023’te hizmete açılacağı belirtilen proje için daha sonra bu tarih, 19 Mayıs 2023 olarak güncellenmişti. Ancak gelinen noktada, projenin hala tamamlanmadığı ve açılış için bir belirsizliğin sürdüğü görülmektedir. Kamuoyuna daha önce verilen taahhütler neden yerine getirilemedi'' dedi.

23.11.2024 17:01
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ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ankara Etimesgut'ta inşa edilen 'Ayyıldız Karargahı' projesinin halen tamamlanamamasına ilişkin, " Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını tek bir çatı altında toplayacak olan 'Ayyıldız Karargahı'nın temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. 29 Ekim 2023'te hizmete açılacağı belirtilen proje için daha sonra bu tarih, 19 Mayıs 2023 olarak güncellenmişti. Ancak gelinen noktada, projenin hala tamamlanmadığı ve açılış için bir belirsizliğin sürdüğü görülmektedir. Kamuoyuna daha önce verilen taahhütler neden yerine getirilemedi" dedi.

CH Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Etimesgut'ta inşa edilen "Ayyıldız Karargahı Projesi"nin halen tamamlanamamasına ilişkin sorular yöneltti. Yankıoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını tek bir çatı altında toplayacak olan 'Ayyıldız Karargahı'nın temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. 29 Ekim 2023'te hizmete açılacağı belirtilen proje için daha sonra bu tarih, 19 Mayıs 2023 olarak güncellenmişti. Ancak gelinen noktada, projenin hala tamamlanmadığı ve açılış için bir belirsizliğin sürdüğü görülmektedir. Kamuoyuna daha önce verilen taahhütler neden yerine getirilemedi? Projenin tamamlanamamasının sebepleri hakkında yetkililer neden sessiz kalıyorlar? Bu gibi soruların  ivedilikle yanıt bulması gerekiyor.

29 Ekim 2023 hedefinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen projenin tamamlanmamasının nedeni nedir? Bina inşaatının tamamlanması ve açılışı için öngörülen bir tarih var mıdır? İnşaatın ekonomik kısıtlar ve tasarruf tedbirleri kapsamında durdurulduğu yönündeki haberler doğru mudur? Projenin tamamlanması sonrasında Ankara'daki mevcut Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait binalar ve araziler hakkında nasıl bir tasarrufta bulunulacaktır? Ankara'nın en değerli bölgelerinde bulunan bu araziler imara açılacak mıdır? Anıtsal nitelikteki ve 1930'lu yıllarda inşa edilmiş olan Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargah binaları, taşınma sonrası ne maksatla kullanılacaktır? Anıtkabir'in karşısında yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi ve TBMM'ye komşu Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları yerleşkesi hakkında ne tür planlamalar yapılmaktadır?"

"İktidarın, kaynak yönetimindeki plansızlık ve liyakatsizliği..."

Yankı Bağcıoğlu, bu soruların yanıtlanmasının hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"890 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtilen ve toplamda 12,6 milyon metrekarelik bir alanda inşa edilen bu proje, başlangıçta Türkiye'nin modern savunma anlayışını yansıtacak bir merkez olarak tanıtılmıştı. Ancak şu anda inşaatın tamamlanamadığı ve ekonomik gerekçelerle durdurulduğu iddiaları kamuoyunda endişe yaratmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında lüks projelere kaynak bulunurken, böylesine önemli bir proje neden tamamlanamıyor? Bu sorunun cevabı hem halkımıza hem de ülkemizin savunma geleceğine olan borcumuzdur. Ayrıca, Ankara'nın en önemli ve simgesel yapıları arasında yer alan mevcut kullanılan binalar, sadece askeri bir anlam taşımamaktadır. Aynı zamanda başkentimizin tarihi ve kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçasıdır.

İktidarın bu alanları imara açıp ranta kurban edeceği yönündeki endişeler, hükümetin şeffaflıktan uzak yaklaşımıyla daha da güçlenmektedir. Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri karargahlarının geleceğiyle ilgili kapsamlı ve net bir açıklama yapılmalıdır. Ayyıldız Karargahı gibi stratejik projelerin akıbeti, bir hükümetin yönetim ciddiyetini ve kamu kaynaklarını kullanma becerisini gösterir. Savunma gibi en temel ve öncelikli bir alanda bile bu kadar belirsizlik yaşanıyorsa, halkımızın geleceğe dair duyduğu güvensizlik anlaşılabilir. İktidarın, kaynak yönetimindeki plansızlık ve liyakatsizliği, Türkiye'nin savunma altyapısını dahi sekteye uğratır hale gelmiştir. Bu soruların yanıtlanması ve projedeki belirsizliğin giderilmesi elzemdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yankı Bağcıoğlu, 'ayyıldız Karargahı Projesi'nin Akıbetini Sordu: 'kamuoyuna Daha Önce Verilen Taahhütler Neden Yerine Getirilemedi' - Son Dakika

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