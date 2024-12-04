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Yapay Zeka ile Yair Netanyahu Videosu

Gazze'deki esir yakınları, Yair Netanyahu'yu esir gibi gösteren yapay zeka videosu oluşturdu.

04.12.2024 19:47
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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarınca, yapay zekayla Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'yu Gazze'de esirmiş gibi gösteren bir video hazırlandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, esir yakınları, Gazze'deki İsrailli esirlere dikkati çekmek için Netanyahu'nun oğlu Yair'in yapay zekayla hazırlanmış görüntüsünü paylaştı.

Videoda, bir tünelin içinde esir tutuluyormuş gibi gösterilen kişi Yair Netanyahu olarak tasvir ediliyor.

Yapay zekayla oğul Netanyahu gibi gösterilen kişi önce kendisini tanıtıyor ve daha sonra serbest bırakılması için babası ve annesine sesleniyor.

Oğul Netanyahu olarak atfedilen kişinin esir takası çağrısı yaptığı mesajında, "İsrail ordusunun bombardımanları nedeniyle hayatım tehlikede. Hamas, beni İsrail saldırılarından koruyor. Kuzeyde ( Lübnan'da) ateşkes var. Bizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Baba, anne beni serbest bırakın. Bunu sadece siz yapabilirsiniz." ifadelerine yer veriliyor.

Gazze'de 101 İsrailli esir olduğu belirtiliyor. Esir yakınları Netanyahu yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için yeteri kadar çaba göstermediğini savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ile Yair Netanyahu Videosu - Son Dakika

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