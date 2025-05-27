Yapay Zeka Meslekleri Dönüştürüyor

YAPAY zekanın, meslekleri tamamen ortadan kaldırmak yerine dönüştüreceğini söyleyen Coding Event Software Solutions Kurucusu Tufan Kılıçaslan, yapay zekayla hangi mesleklerin doğacağını ve değişeceğini anlattı. Kılıçaslan, gelecekte en çok prompt mühendisliğinin duyulacağının ve şirketlerin yapay zekaya karşı sosyal ve yasal boyutta da hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

McKinsey'in konuya dair yaptığı araştırmaya göre çalışanların yüzde 70'inden fazlası, üretken yapay zekanın işlerinin yüzde 30'undan fazlasını ellerinden alacaklarını düşünüyor. Yapay zekanın meslekleri tamamen ortadan kaldırmak yerine dönüştüreceğini söyleyen Kılıçaslan, yapay zekayla birlikte hangi mesleklerin doğacağını ve değişeceğini paylaştı.

'ŞİRKETLERİN SADECE TEKNOLOJİK DEĞİL, SOSYAL VE YASAL BOYUTTA DA HAZIRLIKLI OLMASI LAZIM'

Tufan Kılıçaslan, "Bence yapay zeka iş dünyasında büyük bir değişim yaratıyor ve bu daha yeni başlıyor. Çeşitli sektörler için yazılım geliştirme, sistem mimarisi ve dijital dönüşüm alanlarında 50'den fazla başarılı projeyi hayata geçirdim. Günlük işlerimizin çoğu daha hızlı ve verimli hale geliyor. İşin güzel yanı ise yapay zekanın sıkıcı ve tekrarlayan işleri üstlenmesi. Böylece, insanlar daha yaratıcı ve stratejik konulara odaklanabiliyor. Gelecekte şirketler sadece üretim hızına değil, ne kadar akıllıca çalıştıklarına göre de rekabet edecek" dedi.

Türkiye'nin bankacılık sektöründe KOBİ'lere yönelik ilk internet televizyonunun geliştirilmesine katkıda bulunarak sektöre yön veren projelere imza attığını anlatan Kılıçaslan, "Ayrıca, yapay zeka karar alma süreçlerini hızlandırıyor, otomasyonu merkezileştiriyor ve iş yapış şekillerini kökten değiştiriyor. Daha küçük ama daha verimli ekipler, yapay zeka destekli operasyonlar iş dünyasının yeni normu olacak. Bu dönüşüm aynı zamanda veri güvenliği ve etik sorumlulukları da beraberinde getirecek. Şirketlerin sadece teknolojik değil, sosyal ve yasal boyutta da hazırlıklı olması lazım" diye konuştu.

'MESLEKLER ARASINDA EN ÇOK PROMPT MÜHENDİSLİĞİNİ DUYACAĞIZ'

Kılıçaslan, "Geçmişte Turkcell için geliştirilen ve 'dünyanın ilk gezici internet festivali' olarak anılan projede görev alarak sektöre yön veren çalışmalara imza attım. Ayrıca Türkiye'den Facebook Preferred Developer Consultant Programı'na kabul edilen ilk ajansın bu başarısında aktif rol oynadım. Yapay zeka, mesleklerde işlerin şeklini değiştirecek. Örneğin yazılım geliştiriciler artık sadece kod yazmakla kalmayacak, yapay zekayla birlikte nasıl daha iyi sonuçlar üreteceklerini öğrenmek zorunda kalacak. Prompt mühendisliği gibi alanlar bunun en somut örneklerinden biri. Kısa vadede bu alan sıkça öne çıkacak; ancak uzun vadede, bu beceri birçok mesleğin doğal parçası haline gelecek. Ama bu değişim sadece yazılımcılarla sınırlı değil. Dijital pazarlamacılar, içerik üreticileri, proje yöneticileri, müşteri hizmetleri ekipleri, veri analistleri ve hatta tasarımcılar bile yapay zekayla daha uyumlu çalışmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan, değerlendirmelerine şunları ekledi:

"Gelecekte meslekler sadece yapay zekayı kullanmayı değil; onu tasarlamayı, yönlendirmeyi ve sürekli geliştirmeyi de kapsayacak hale gelecek. Yapay zekanın doğru ve etik kullanımını temin edecek etik uzmanları, bu sistemleri şirketlerinin özel ihtiyaçlarına göre entegre edecek eğitim uzmanları, veri güvenliğini sağlayacak güvenlik danışmanları, gelecekte iş dünyasında kritik rol oynayacak. Bunların yanı sıra, müşteri deneyimini zenginleştirecek yapay zeka destekli müşteri deneyimi tasarımcıları ve prompt mühendisliği gibi roller de enönemli meslekler arasında yer alacak. Bu yeni uzmanlıklar, yapay zekanın potansiyelini tam anlamıyla açığa çıkarırken, aynı zamanda bu güçlü teknolojinin sorumlu ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak kilit meslekler olacak."

'OTOMATİK ÜRETİLEN KODLAR KOLAY OLSA DA TEMELİNİ BİLMEDEN OLUŞTURULAN YAPILAR VERİMLİ ÇALIŞMAYACAK'

Küresel düzeyde teknik yeterliliğini Institute of Electrical and Electronics Engineers'da Senior Member unvanını alarak kanıtladıklarını belirten Kılıçaslan, kendisi gibi, tüm yazılımcıların da bu yeni nesil mesleklere hazırlanması gerektiğine dair şöyle konuştu:

"Teknik olarak artık sadece kod yazmak değil, yapay zekayı nasıl yönlendireceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Doğru komutlar ve doğru verilerle yapay zekayı yönlendirmek çok önemli. Aksi halde alınan yanıtlar hem yetersiz olabilir hem de hatalar içerebilir. Özellikle yapay zekanın 'halüsinasyon' diye adlandırdığımız yanlış veya uydurma cevaplar üretme riski, genellikle yanlış yönlendirme veya karmaşık, belirsiz komutlar verildiğinde artar. Ancak bunun yanı sıra modelin eğitildiği verinin eksikliği, konu dışı talepler veya bağlamı yanlış anlaması gibi teknik nedenlerle de bu tür hatalar oluşabiliyor. Kodlama becerileri hala çok önemli ve güçlü olmalı. Yapay zekanın otomatik kod üretmesi işleri kolaylaştırsa da, temelini bilmeden oluşturulacak yapılar verimli çalışmayacak. Üstelik bu sistemleri inşa edenler de yine yazılımcılar olacak."

Kılıçaslan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İş dünyasının dönüşüm sürecinde sadece kurumlar değil, bireyler de kendi yol haritasını çizmeli. Kariyerini ve geleceğini garanti altına almak isteyenler, 'hayat boyu öğrenme' yaklaşımını benimsemeli. Kurumlar ise çalışanlarına yapay zeka odaklı yeniden beceri kazandırma ve geliştirme programları sunmalı. Ayrıca şirketlerin sadece teknik eğitim değil, etik yapay zeka kullanımı ve veri güvenliği konusunda da bilinç oluşturması gerekiyor. Kurumların yapay zeka araçlarını değerlendirirken gizlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik kriterlerine dikkat etmeleri şart. Uzun vadede kendi iç sistemlerini oluşturmak ve stratejilerini sağlam temellere oturtmak hem rekabet gücü hem de risk yönetimi açısından vazgeçilmez hale gelecek. Yapay zeka artık sadece bir trend değil, iş dünyasının kalıcı ve stratejik bir parçası."