Yaralı Ebabil Kuşları Doğaya Salındı
16.05.2026 11:30
Ankara'da yüksekten düşerek yaralanan 3 ebabil kuşu, tedavi edilip doğaya salındı.

Farklı alanlarda binaların çatı arasındaki yuvalarından düşerek yaralanan 3 yavru ebabil kuşu, Simurg Kuş Yuvası Derneği'ne teslim edildi. Dernek bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yaralarına pansuman yapılan ve un kurdu ile beslenen ebabillerin gelişimi takibe alındı. Büyüme süreçleri günden güne izlenen ebabiller, kapalı alanda uçurularak doğaya bırakılmaya hazır olup olmadıkları test edildi. Sağlığına kavuşan ebabil kuşları, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'nde doğaya bırakıldı.

'GÖÇTEN GELİYORLAR, ÇOK YORGUNLAR'

Dernek Başkanı Alaz Uslu, ebabil kuşlarının rehabilitasyon sürecinin tamamladığını belirterek, "Mayıs ayı başında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve bazı bölgelerde kar yağışının görülmesi, göçmen kuş türlerini zor durumda bıraktı. Özellikle ebabil ve kırlangıçlar, soğuk hava ve besin yetersizliği nedeniyle yardıma muhtaç hale geldi. Bu hayvanlar göçten geliyorlar, çok yorgunlar. Birkaç gün önce Afrika'daki sıcak havadan çıkıp Ankara'da karla karşılaşıyorlar. Geldiklerinde hava soğuk, besin yok ve bu nedenle güçsüz düşüyorlar. Çayyolu ve Beştepe gibi farklı bölgelerden gelen ebabillerin ortak sorunu, göç sırasında düşüp yardıma muhtaç hale gelmeleri oldu. Yere düştüklerinde saksağan, karga ya da kedi saldırılarına uğrayabiliyorlar. Ayrıca bu yıl sıkça evlerin balkonlarına ve camlardan içeri girdiklerini de gördük" diye konuştu.

'İKLİM KRİZİNDEN ETKİLENİYORLAR'

Yaşanan durumun iklim krizinin etkileriyle bağlantılı olduğunu belirten Uslu, kuşların göç davranışının günlerin uzamasına bağlı olduğunu söyledi. Uslu, "Göç davranışı hava sıcaklığıyla değil, gün uzunluğuyla tetikleniyor. Ancak böceklerin ortaya çıkışı hava sıcaklığına bağlı. Erken gelen sıcak havalarda böcekler erken çıkıyor ve yaşam döngülerini tamamlıyor. Ebabil ve kırlangıçlar göçten geldiğinde ise besin kaynakları ortadan kalkmış oluyor. Bu durum trofik (beslenme) uyumsuzluk meydana getiriyor. Böcek popülasyonundaki azalmanın sebebi yalnızca iklim krizinden kaynaklanmıyor. Zirai ilaç kullanımı da etkili. Tarımda kullanılan zirai ilaçlar böcek popülasyonlarını ciddi şekilde azaltıyor. Böyle olunca türler hem iklim krizi hem de insan faaliyetleri nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

'EBABİL POPÜLASYONU HIZLA AZALIYOR'

Avrupa'daki araştırmaların ebabil popülasyonunda ciddi düşüşler olduğunu ortaya koyduğunu belirten Uslu, "Son 20 yılda Almanya'da ebabil popülasyonu yüzde 58, İngiltere'de yüzde 57 oranında azaldı. Slovakya'da yapılan çalışmalarda da son 10 yılda yüzde 57-58 bandında düşüş görüldü. Türkiye'de ise düzenli bir izleme çalışması ulusal düzenlemede yok. Türkiye'deki ebabil popülasyonunun durumu maalesef bilinmiyor. Ancak Avrupa'daki düşüş bize ışık tutabilir. Eskiden yoğun olarak gördüğümüz bölgelerde artık aynı yoğunlukta ebabil göremiyoruz. Buna dair gözlemsel tecrübeler var ancak Türkiye özelinde bilimsel çalışma bulunmuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:06:57.
