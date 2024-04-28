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(İZMİR) - Junior Chamber International (JCI) tarafından düzenlenen "Yaratıcı Liderlik Zirvesi" Efes Selçuk'ta devam ediyor.

"Yaratıcı Liderlik Zirvesi", 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Palm Wings Ephesus Hotel'de devam ediyor. Zirvesinin açılış oturumunda konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Bir belediye başkanı olarak nasıl bir yerde olduğunu anlatmak isterim. Neden 'ilham veren kent' diyoruz? Çünkü Efes Selçuk 8 bin 600 yıllık tarihi olan bir kent. Kibele'den Amazonlara, Artemis'ten Meryem Ana'ya... 21. yüzyılda da ilk defa bir kadının belediye başkanı olduğu bir kadın kenttir. Felsefenin konuşulduğu, 'Her şey akar' diyen ilk filozofumuz Heraklitos'un, ilk şairimiz Kallinos'un memleketindesiniz. Umarım burada bulunduğunuz süre boyunca bu kent size ilham olur. Bizim bir diğer mottomuz ve belediyecilik anlayışımız da geçmişi hiç unutmadan geleceğe köprü atarak, daha ileriye nasıl gideriz diyerek yol almaktır. Bizler Köy Enstitüleri'nden ilham alarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için neler yapmak istiyorsa fikirlerini kendimize örnek alarak ilerleriz. Türkiye'den çok lider çıkar önemli olan o vicdanı koruyabilmektir."