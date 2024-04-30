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Yargıdan İzmit Körfezi'nin temizliğine devam kararı

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan projenin iptali için açılan davada karar verildi. Mahkeme heyeti, projenin Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin yararına olacağına hükmederek, projenin iptali yönündeki talebi kabul etmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında, 2023'ün mayıs ayında İzmit Körfezi'nin doğu yakasından dip çamuru temizliğine başlanmıştı. Proje devam ederken, izlenecek yol ve yöntemin kamu zararına sebep olacağı, Körfez'de Roma dönemine ait tarihi kalıntıların olabileceği, tarihi dokunun tahrip edilmemesi için projenin iptali talebiyle dava açılmıştı.

Büyükşehir: "Mahkeme, mevzuata aykırılık bulunmadığına karar verdi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürece ilişkin yapılan açıklamada, projenin iptali için açılan davanın yargıdan döndüğü ifade edilerek, "Kocaeli 2. İdare Mahkemesi belirtilen alanda 'dip çamurunun temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, taşınan çamurun geoteksil tüplerle susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara nakliyesi ve değerlendirilmesi/berteraf işinin ortak projesi için alınan dava konusu meclis kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti tarafından projenin durdurulması yönündeki talep reddedildi" denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bütçesi onaylanan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen projeyle Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer alan İzmit Körfezi'nin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması ve çevre sorunlarının giderilmesi için İzmit Körfezi'nin doğu baseninde bulunan dip çamurunun temizlenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

"Dip çamurunun su sirkülasyonu azalttığı tespit edildi"

Projenin detaylarının anlatıldığı açıklamada, "İzmit Körfezi'nin doğu baseninde geçmiş yıllardan günümüze gerek akıntılar, gerek yüzeysel sular ve gerekse insan faaliyetleri vasıtasıyla biriken dip çamuru ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜBİTAK MAM ve İstanbul Üniversitesine yaptırılan çalışmalarda; dip çamurunun su sirkülasyonu azaltarak, özellikle lodos vb. meteorolojik olaylarda koku ve bulanıklığa sebep olmakta ve ayrıca hem biyolojik olayları tetiklemekte (alg patlamaları) hem de çözünmüş oksijeni tüketerek deniz ekosistemi için olumsuz çevresel şartları oluşturduğu, bununla birlikte Marmara Denizi'nde yaşanan ve tüm ekosistemi olumsuz olarak etkileyen müsilajın oluşumunu tetiklediği ortaya konulmuştu. Bunun üzerine İzmit Körfezi ve Marmara Denizinin geleceğini kurtaracak olan proje 'Marmara Yeniden-Dipten Diriliş' töreniyle başladı ve kısa sürede sonuçları alınmaya başlandı" ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, proje hayata geçirilmeden önce yetkili tüm kamu, kurum ve kuruluşlardan uygunluk görüşlerinin alındığı bilgisine de yer verildi.

"Mahkeme, projenin Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin yararına olacağına hükmetti"

Asılsız iddialar ile projenin iptali için dava açıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte bazı kişiler tarafından, 'çevreyi korumak adına hareket ettikleri, kamu adına dava açtıkları, izlenecek yol ve yöntemin kamu zararına neden olacağı, ileride kurulması düşünülen liman için altyapı oluşturulmaya çalışıldığı, bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği, İzmit Körfezi'nin bu yöntemle temizlenemeyeceği, yapılacak işlem gereksiz ve faydasız olduğu, o alanda eski yapıların olduğu, antik gemi batığı ve arkeolojik kalıntılara sahip olduğu, işlemin bu yerlere zararlar verebileceği' gibi asılsız iddialarla projenin iptali için Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak yapılan incelemenin ardından mahkeme heyetinden çevre projeleri konusunda emsal teşkil edecek bir karar alındı. Mahkeme heyeti, projenin çevreye hiçbir konuda zarar vermediğini, aksine projenin Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin yararına olacağına hükmederek, projenin iptali yönündeki talebi kabul etmedi"