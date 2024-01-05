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Yargıtay Başkanı Akarca: Anayasa Mahkemesi kararı uzun süredir süregelen bir problem - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca: Anayasa Mahkemesi kararı uzun süredir süregelen bir problem

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'hak ihlali kararına ilişkin 'Bu, son olayla ilgili ortaya çıkmış bir problem değil. Aşağı yukarı 5- 6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından kaynaklanan ve Anayasanın yorumundan kaynaklanan, ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek' dedi.

Yargıtay Başkanı Akarca: Anayasa Mahkemesi kararı uzun süredir süregelen bir problem
05.01.2024 - 15:34,  Güncelleme: 15:37
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YARGITAY Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında verdiği 'hak ihlali kararına ilişkin "Bu, son olayla ilgili ortaya çıkmış bir problem değil. Aşağı yukarı 5- 6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından kaynaklanan ve Anayasanın yorumundan kaynaklanan, ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek" dedi.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Birinci Başkan Vekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Genel Sekreter Fevzi Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adli Komisyon Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Köken ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarının Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararına ilişkin sorusunu yanıtlayan Mehmet Akarca, "Bu çok derin ve uzun bir konu, ayaküstü değerlendireceğimiz bir konu değil. Anayasa Mahkemesi'yle ilgili son olayla ilgili ortaya çıkmış bir problem değil. Aşağı yukarı 5- 6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından kaynaklanan ve Anayasanın yorumundan kaynaklanan, ciddi anlamda derin görüş ayrılıklarımız oldu, bu bir gerçek" dedi.

Kaynak: DHA
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