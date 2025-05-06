Yargıtay'dan Pınar Gültekin Kararına Tepki - Son Dakika
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Yargıtay'dan Pınar Gültekin Kararına Tepki

Yargıtay, Pınar Gültekin'in katiline verilen müebbet cezasını bozdu, avukat tepki gösterdi.

06.05.2025 11:00
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(ANKARA) - Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı hakkında yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine yönelik itirazı reddetmesine tepki gösterdi. Epözdemir, "Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin haksız tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun..." dedi.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i Temmuz 2020'de katleden Cemal Metin Avcı'ya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nce, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya, "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Cemal Metin Avcı'ya, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına itiraz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına karşı yapılan itirazı oy çokluğuyla reddetti. Bu kararla birlikte dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek.

"Yazıklar olsun..."

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Epözdemir, daha önceki karara muhalefet şerhi koyan Yargıtay üyelerinin bu kararda da aynı tutumu sürdürdüğünü, ancak değişen bir üye ile birlikte yine 3'e 2 oy çokluğuyla itirazın reddedildiğini belirtti.

Avukat Epözdemir, "Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin haksız tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun..." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Pınar Gültekin Kararına Tepki - Son Dakika

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