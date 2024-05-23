Yarın İç Anadolu ve Akdeniz\'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri ile 8 ilde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, yarın İç Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin'in iç kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde ve Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.