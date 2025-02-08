Yarışmada 360 Çöp Şiş Yedi, 300 Bin TL Kazandı - Son Dakika
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Yarışmada 360 Çöp Şiş Yedi, 300 Bin TL Kazandı

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Denizli'deki çöp şiş yeme yarışmasında Yusuf Kaplan, 360 çöp şiş yiyerek büyük ödülü kazandı.

08.02.2025 11:32
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Evde doymayınca katıldığı çöp şiş yarışmasında 300 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu

En çok kazandıran çöp şiş yeme yarışmasında yeni bir rekor kırıldı

360 çöp şişi yiyerek 180 bin TL ve İphone kazanan gencin lezzetli yarışmasında renkli anlar yaşandı

DENİZLİ - Denizli'de 9 yıldır düzenlenen Türkiye'nin en çok kazandıran 'En çok çöp şiş yeme' yarışmasında bir rekor daha kırıldı. 360 adet çöp şiş yiyerek yaklaşık 300 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan genç, "Evde kolay kolay doymak bilmiyordum hem karnımı doyurdum hem ödülü kazandım" dedi.

Denizli'de 9 yıl önce restoranlarında ödüllü çöp şiş yarışması başlatan Çöp Şişçi Mehmet sosyal medyadan canlı yapılan yarışmada Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce yeme tutkununu ağırlamaya devam ediyor. Yaşanan renkli anlar nedeniyle hem dünyada hem de Türkiye genelinde en çok izlenen yarışmalar arasında en üst sıralara yerleşen Çöpşişçi Mehmet, yeni bir yarışmacısı ile daha adından söz ettirmeyi başardı.

Belli şartlar doğrultusunda para ödülüne ulaşılan yarışmayı uzun zamandır takip eden 28 yaşındaki yarışmacı Yusuf Kaplan, izlediği canlı yayınlardan etkilenerek yarışmaya katılmaya karar verdi. İstanbul'dan yola çıkarak Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çöpşişçi Mehmet'e yarışmacı olan Yusuf Kaplan, kendisine verilen sürede 360 adet çöp şiş,1 lavaş, 1 ayran,1 soda,1.5 litre su ve 5 tatlı yiyerek 180 bin TL para ödülü ile 100 bin TL değerindeki son model İphone cep telefonunun sahibi oldu. Büyük bir iştahta önüne getirilen çöp şişleri tüketerek 300 bin liralık ödüle ulaşan Yusuf Kaplan'ın renkli görüntülere sahne olan lezzetli yarışması sosyal medyada binlerce kişi tarafından canlı izlendi.

Türkiye genelinden gelen misafirlerin katıldığı ve geçen 9 yıla rağmen büyük ilgi görmeye devam eden yarışmada yeni bir rekor kırıldığını belirten işletme ortaklarından Yusuf Kaya, "Yarışmacının bu kadar yiyebileceğine düşünmüyorduk ama bizi yanıltarak 360 tane çöp şişi yedi. Yarışmacımız rekoru kırar 360 tane çöp şiş yiyerek bizden 180 Bin TL ve bir adet İphone cep telefonu kazandı. Biz 2016 yılından bu yana yarışmayı düzenli olarak yapıyoruz ve birçok kere ödül verdik. Hatta çöp şiş yeme yarışmasını ilk defa biz başlattık. Senede birçok yarışmacımız ödül kazanıyor. Arkadaşımız erkekler 0kategorisinde bugüne kadar kırılmamış rekoru kırdı. Yusuf kardeşimiz 360 tane çöp şiş yedi bu da yaklaşık 3 buçuk kilogram ete tekamül ediyor" dedi.

"Vakit olsa daha da yiyebilirdim"

Yemeği ve yemek yarışmalarına katılmayı sevdiğini ifade eden yarışmacı Yusuf Kaplan ise "Yarışmayı İstanbul'dan katıldım. Yarışmayı sosyal medyadan gördüm ve bu yarışma için uzun süre hazırlandım. Bugünde İstanbul'dan Denizli'ye Çöp Şişçi Mehmet'e yarışmaya geldim. 360 tane çöp şiş yiyerek büyük ödül olan 180 bin TL ve cep telefonu kazandım. Süre yetmedi çöp şişin bir tanesini son dakikada yiyebildim. Biraz daha süre olsa 400 tane çöp şişi tamamlayıp, en büyük ödül olan 700 bin TL'yi kazanabilirdim. Böyle bir yarışma düzenledikleri için Çöp Şişçi Mehmet'e teşekkür ederim. Evde kolay kolay doymak bilmiyordum. Çöp Şişçi Mehmet'e gelerek hem karnımı doyurdum hem ödülü kazandım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yusuf Kaplan, Gastronomi, Denizli, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarışmada 360 Çöp Şiş Yedi, 300 Bin TL Kazandı - Son Dakika

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