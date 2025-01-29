Yarıyıl Tatili Sonrası Çocukların Okula Adaptasyonu İçin Velilere Öneriler - Son Dakika
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Yarıyıl Tatili Sonrası Çocukların Okula Adaptasyonu İçin Velilere Öneriler

Yarıyıl Tatili Sonrası Çocukların Okula Adaptasyonu İçin Velilere Öneriler

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yarıyıl tatilinin ardından çocukların okula yeniden uyum sağlamaları için velilere önerilerde bulundu. Düzenli uyku, motivasyon, zaman yönetimi ve sağlıklı alışkanlıkların önemi vurgulandı.

29.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:22
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YARIYIL tatili sonrasında her yaş grubundan çocuğun okula adaptasyon sürecinde zorluklar yaşadığını belirten Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, öğrencilerin okula yeniden uyum sağlayabilmeleri için velilere önerilerde bulundu.

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi başlayacak. Yarıyıl tatili sonrası kimi çocuklar kolay uyum sağlarken kimi çocuklar için ilk haftalar zorlayıcı olabiliyor. Okula dönüşün her yaştan öğrenci ve ebeveynleri için hem heyecan verici hem de zorlu bir dönem olduğunu belirten Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, bu süreçte velilerin uyku programından motivasyona, beslenmeden fiziksel aktiviteye kadar pek çok konuda öğrencilere destek vermelerinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.

'BU DÖNEMİ VERİMLİ ŞEKİLDE YÖNETMEK, ADEMİK BAŞARIYI OLUMLU YÖNDE ETKİLER'

Okula dönüş sürecinin dikkatli planlama ve destekleyici bir ortam gerektirdiğine dikkat çeken Adil Kurt, "Ebeveynlerin ve öğrencilerin bu dönemi verimli bir şekilde yönetmeleri hem akademik başarıyı hem de kişisel gelişimi olumlu yönde etkiler. Unutulmamalıdır ki başarı, disiplinli çalışma ve sağlıklı alışkanlıkların birleşimiyle gelir" dedi.

Kurt, velilere adaptasyon ve başarı için 5 öneride bulundu:

"Düzenli uyku programı oluşturun: Okula dönüşün başarılı geçmesi için öncelikle düzenli bir rutin oluşturulmalı. Anne ve babalar, çocuklarının akşam yatma ve sabah kalkma saatlerini belirleyerek düzenli bir uyku programı oluşturmalarına yardımcı olabilirler. Düzenli uyku, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklar için kritik öneme sahiptir.

Birlikte bir hedef belirleyin ve motivasyon sağlayın: Akademik başarıyı destekleyen önemli faktörlerden biri hedef belirleme ve motivasyondur. Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte kısa ve uzun vadeli akademik hedefler belirleyebilirler. Gerekli adımları atmaları için çocuklarına yardımcı olabilirler. Başarıları takdir etmek ve motive edici sözler söylemek de öğrencilerin özgüvenlerini arttırır.

Zamanı etkili yönetin: Ebeveynler, çocuklarının ders programlarını gözden geçirerek zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir. Etkili zaman yönetimi hem öğrencilerin hem de anne ve babanın gündelik yaşamlarının düzenli ve dengeli olmasını sağlar.

Çocuğunuzun sağlıklı alışkanlıklar edinmesini teşvik edin: Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek, öğrencilerin genel sağlık durumlarını iyileştirdiği gibi, öğrenme süreçlerini de destekler. Ebeveynler, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekerek çocuklarının sağlıklı alışkanlıklar edinmesini ailece yürüyüşler yaparak, birlikte spor aktivitelerini katılarak sağlayabilir.

Çocuklarınızı dinleyin ve destek olun: Ebeveynler, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını anlayarak onları dinlemeli ve destek olmalıdırlar. Öğrenciler stres yönetimi için sosyal etkinliklere katılmalı, akademik baskı dışında da destek ağlarını genişletmelidir. Gerektiğinde profesyonel psikolojik destek almak da öğrencilerin stresle başa çıkmalarına yardımcı olabilir."

Kaynak: DHA

Adil Kurt, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yarıyıl Tatili Sonrası Çocukların Okula Adaptasyonu İçin Velilere Öneriler - Son Dakika

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