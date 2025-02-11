Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 22 Tutuklama - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 22 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 22 Tutuklama

İzmir merkezli operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı, yasa dışı bahis siteleri kapatıldı.

11.02.2025 14:17
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İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis sitelerini kiralayıp yazılım desteği sağlayan ve bu siteler üzerinden yasa dışı bahis oynatan zanlıların İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve Balıkesir'de tespit edilen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, başkalarına ait banka kartları, ruhsatsız tabanca, 145 fişek ve yasa dışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin bahis sitesi kiralama hizmeti verdikleri ve yasa dışı bahis oynattıkları 17 siteye erişim engeli uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Operasyon, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Emlak, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 22 Tutuklama - Son Dakika

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