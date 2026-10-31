Yaşanan gerginlik sonrası CHP'li Yüksel, Sivas Kültür Günleri'nde alanı terk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yaşanan gerginlik sonrası CHP'li Yüksel, Sivas Kültür Günleri'nde alanı terk etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşanan gerginlik sonrası CHP\'li Yüksel, Sivas Kültür Günleri\'nde alanı terk etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşanan gerginlik sonrası CHP\'li Yüksel, Sivas Kültür Günleri\'nde alanı terk etti
Haber Videosu

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Maltepe İlçe Örgütü ziyaretinde 6. Sivas Kültür Günleri'nde yaşanan gerginliğe tepki gösterdi. Yüksel, kamu kaynaklarından beslenen kadrolara yurttaşların tepki koyduğunu belirterek alanı bu nedenle terk ettiğini söyledi.

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, partisinin Maltepe İlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Yüksel, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde yaşananlara tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, partisinin Maltepe İlçe Örgütü ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6. Sivas Kültür Günleri'nde yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Yüksel, etkinlikte köy dernekleriyle samimi bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Orada bulunan tüm köy dernekleri ile kucaklaştık, birbirimize sarıldık. Çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"BESLEMELERİN DEĞİL, HALKIN TEMSİLCİSİYİM"

Yüksel, yaşanan gerginliğe ilişkin "Türkiye'nin bu son ahlaki erozyonuyla ilgili bir durum. Kurum ve kuruluşların başlarındaki besleme kadroların, kamu kaynaklarından beslenen kadroların, kendilerini beslendikleri merkeze daha iyi gösterme çabasına yurttaşlar tepki koydu. Ben de o yurttaşların tepkisine kayıtsız kalamadım. CHP İl Başkanı olarak beslemelerin değil, halkın temsilcisiyim. Bu sebeple alanı terk ettim, işin özeti bu."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiAli YükselPolitikaİstanbulMaltepeGüncelSivasKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı
Reklam Kurulu affetmedi “Kapatıyoruz“ ilanı halıcının cebini yaktı Reklam Kurulu affetmedi! "Kapatıyoruz" ilanı halıcının cebini yaktı
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Milyonlarca taraftar bekliyor İşte Aziz Yıldırım’ın gönlünde yatan 2 yerli hoca Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
18:58
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi
Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
18:02
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok İşte sebebi
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi
17:57
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 19:36:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Yaşanan gerginlik sonrası CHP'li Yüksel, Sivas Kültür Günleri'nde alanı terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android