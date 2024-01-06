 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu

Didim'de tekneyle denize açıldıktan sonra kaybolan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olduğu düşünülen bir erkek cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu. Cinkaya'nın kardeşi DNA teşhisi için Samos'a gidecek.

Yasin Cinkaya\'nın cesedi Yunanistan\'ın Samos Adası\'nda bulundu
06.01.2024 - 21:25,
Abone Ol

Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulunan bir erkek cesedinin, Aydın'ın Didim ilçesinde 13 Aralık'ta tekneyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'ya ait olabileceği bildirildi.

Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Samos Adası kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi INTERPOL'e aktarıldı.

Bunun üzerine Yasin Cinkaya'nın fotoğrafının Samos'taki yetkililerle paylaşıldığı, ilk belirlemelere göre cesedinin Cinkaya'ya ait olabileceği değerlendirildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınan Yasin Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya'nın pazartesi günü cesedin teşhisi için Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi

Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'ya ait telefon, cüzdan gibi şahsi eşyaların bulunduğu tekneyi kıyıya çekmişti. Didim ilçesinden 13 Aralık'ta denize açıldığı ve son olarak yakınlarıyla aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında telefonla görüştüğü belirtilen Cinkaya için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunanistan, Aydın, Olaylar, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu - Son Dakika


22:34
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22
AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41
Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27
İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08
AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:44
72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı

Son Dakika
22:34 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama geldi
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Murat Kurum oldu
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
20:27 İsrail, Lübnan sınırına radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı
20:08 AK Parti'nin yarın 28 ilde adayı belli oluyor! İşte açıklanacak iller ve kulislerde ismi öne çıkanlar
19:42 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 terör hedefi yerle bir edildi
19:44 72 kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi kendini böyle savundu: Deprem 7.2 şiddetinde olsaydı otel yıkılmayacaktı
18:57 Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 22:46:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement