Yavru leylek, yuvasından düşmek üzereyken dallara asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yavru leylek, yuvasından düşmek üzereyken dallara asılı kaldı

Geniş Video İzle

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir leylek çiftinin yavrusu, yuvasından düşmek üzereyken dengesini kaybederek çevredeki dallara asılı kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru leylek, tedavi edilmek üzere bir merkeze götürüldü.

11.06.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DALLARA ASILI KALDI

Bursa'nın Karacabey ilçesi 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı'nın, rahatsızlanarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, Celal Acar Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındıktan 10 gün sonra, yeniden yuvasına bırakılan yavruları, bir kez daha yuvadan alındı. Anne ve babasının, kabullenerek, ilgilenmeye başladığı yavru leylek, yuvasına bırakıldıktan yaklaşık 1 saat sonra, ayağa kalkmak isteyince dengesini kaybetti. Strese girdiği değerlendirilen leylek, düşmek üzereyken, yuvanın çevresindeki dallara asılı kaldı. Yaren leylek ile eşi Nazlı, bir süre yavrularını izlerken, ihbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, merdivenli araçla ulaştıkları 8 metre yüksekliğindeki yuvaya asılı kalan leyleği kurtarıp, yeniden yuvaya koydu. Ayakta duramayan leylek, yuvadan alınarak götürüldüğü Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Yavru leylek, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından göç yolculuğuna uğurlanacak.

Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/ KARACABEY (Bursa),

Yavru leylek, yuvasından düşmek üzereyken dallara asılı kaldı
Kaynak: DHA

Karacabey, İtfaiye, Bursa, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru leylek, yuvasından düşmek üzereyken dallara asılı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yavru leylek, yuvasından düşmek üzereyken dallara asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement