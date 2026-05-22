Yaya Geçidindeki Ölüm Kazası: Minibüs Şoförü Tahliye Edildi

Esra GÜNTEPE/ Maltepe'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na (65) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan minibüs şoförü Mustafa Yıldırım (30) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 91 bin lira adli para cezası vererek tutuklu sanık Mustafa Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi.

Maltepe'de 26 Mart tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na, Mustafa Yıldırım kullandığı minibüsle çarptı. Ağır yaralanan Kasımoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan şoför Mustafa Yıldırım sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaza ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede şoför Mustafa Yıldırım'ın ifadesine yer verildi. Yıldırım ifadesinde, Kişinin yola çıktığını görünce korna çalıp frene bastım ancak araç durmadı. Kişinin çaprazlama yürüdüğünü, yaya geçidinin orada araçlar park ettiği için, oranın, yaya geçidi olduğunu düşünmediğini söyledi. İddianamede Yıldırım'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İkinci duruşma bugün İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Mustafa Yıldırım ikinci kez hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirildi. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu dosyaya sunuldu, raporda Mustafa Yıldırım'ın kusurlu olduğu belirtildi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Duruşmaya katılan Merhum Neşe Kasımoğlu'nun oğlu Yavuz Kasımoğlu, Benim görgüye dayalı bir bilgim yoktur. Vefat eden annemdir şikayetçiyim dedi.

'ANİDEN ÖNÜME ÇIKTI'

Tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, Park eden araçların arasından aniden önüme çıktı, aleyhime olan hususları kabul etmiyorum dedi.

Savcı mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamı ve cezalandırılmasını talep etti.

'ÇOK PİŞMANIM'

Mütalaa sonrası savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Yıldırım, Ben gece uyuyamıyorum. Kaza anı gece gözümün önüne geliyor çok pişmanım tahliyemi talep ediyorum diye konuştu.

'CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM'

Merhum Neşe Kasımoğlu'nun oğlu Yavuz Kasımoğlu, Ben annemi morgda teşhis ettim bende geceleri uyuyamıyorum, cezalandırılmasını talep ediyorum dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, 'taksirle ölüme neden olma suçundan' yargılanan ve öncesinde sabıka kaydı bulunmayan tutuklu sanık Mustafa Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Yıldırım'a 91 bin lira adli para cezası verdi.