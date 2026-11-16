İstanbul Arnavutköy'de yayaya iki araç çarptı: 61 yaşındaki adam öldü - Son Dakika
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İstanbul Arnavutköy'de yayaya iki araç çarptı: 61 yaşındaki adam öldü

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İstanbul Arnavutköy\'de yayaya iki araç çarptı: 61 yaşındaki adam öldü
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İstanbul Arnavutköy\'de yayaya iki araç çarptı: 61 yaşındaki adam öldü
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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 07.45 sıralarında meydana gelen kazada 61 yaşındaki Mehmet Önalan yaşamını yitirdi. İstanbul'daki kazada karşıya geçmek isteyen Önalan'a önce bir otomobil çarptı, ardından arkadan gelen servis minibüsü yola savrulan yayanın üzerinden geçti. İki sürücü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Arnavutköy'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Önalan'a (61), önce otomobil çarptı. Daha sonra ise aynı yolda ilerleyen servis minibüsü Önalan'ın üzerinden geçti. 

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Arnavutköy'de yayaya iki araç çarptı: 61 yaşındaki adam öldü

ÖNCE OTOMOBİL ÇARPTI, ARDINDAN MİNİBÜS ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, saat 07.45 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek istediği sırada, M.Y.K. yönetimindeki 34 BSJ 983 plakalı otomobil Önalan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Önalan'ın üzerinden, arkadan gelen N.Ö. idaresindeki 34 VKC 45 plakalı servis minibüsü geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Peş peşe yaşanan kazaların ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaya Önalan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Önalan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Y.K. ile servis minibüsü sürücüsü N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Arnavutköy'de yayaya iki araç çarptı: 61 yaşındaki adam öldü
İstanbul Arnavutköy'de yayaya iki araç çarptı: 61 yaşındaki adam öldü
Kaynak: DHA
İstanbulOtomobilGüncelSon Dakika

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