Yazıcıoğlu Anı Evi'ni 200 Bin Ziyaretçi Gezdi - Son Dakika
Yazıcıoğlu Anı Evi'ni 200 Bin Ziyaretçi Gezdi

Yazıcıoğlu Anı Evi\'ni 200 Bin Ziyaretçi Gezdi
25.03.2026 16:51
Muhsin Yazıcıoğlu'nun anı evi, 5 yılda 200 bin kişi tarafından ziyaret edildi, duygusal anlar yaşandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 2009 yılında bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyündeki anı evini 5 yılda 200 bin kişi ziyaret etti.

BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu Elmalı köyünde yer alan anı evi, ölümünün 17'nci yıl dönümünde sevenleri tarafından ziyaret edildi. Yazıcıoğlu'nun kişisel eşyaları, fotoğrafları ve anılarına ait dokümanların yer aldığı anı evini ziyaret edenler, duygusal anlar yaşadı. Ziyarete gelenler anı evinde bulunan tablet ekranlardan Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan videoları izleyerek, kişisel eşyalarını da görme imkanı buldu.

'200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Anı evinin görevlisi ve aynı zamanda Yazıcıoğlu'nun yeğeni olan Süleyman Soysal, hizmete açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 5 yılda kayıtlı ve kayıtsız ziyaretçilerle birlikte 200 bin civarında kişi burayı ziyaret etti. Buraya gelen birçok kişi evin içine girdiği anda duygulanıyor, ağlayan çok sayıda insan gördük" dedi.

Ziyaretçilerin her kesimden olduğunu vurgulayan Soysal, "Buraya sadece BBP'liler değil, her görüşten insan geliyor. Bu da Muhsin Yazıcıoğlu'nun toplumun her kesimine hitap ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu Anı Evi'ni 200 Bin Ziyaretçi Gezdi - Son Dakika

