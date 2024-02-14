Yemen, ABD ve İngiltere\'nin 403 saldırısıyla hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, ülkeye yönelik saldırılarına başladıkları ocak ayından bu yana Yemen'i 403 saldırıyla hedef aldığını duyurdu.
Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan habere göre, Husilere bağlı uluslararası toplum tarafından tanınmayan Sana merkezli Yemen Hükümeti Sözcüsü Dayfullah eş-Şami, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ocak ayında ülkeye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Amerikan ve İngiliz savaş uçakları ile savaş gemilerinin Yemen'e düzenlediği saldırıların toplam sayısının 403'ü bulduğunu dile getiren Şami, bunların 203'ünün hava saldırısı olduğunu ve 86'sının son bir haftada düzenlendiğini belirtti.
ABD ve İngiltere'yi "Yemen'i Filistin meselesindeki kesin ve net tutumundan caydırmak amacıyla ulusal güçlere karşı sindirme yöntemleri kullanmakla" suçlayan Şami, Yemen'in Filistin'e yönelik tutumunun kınamakla kalmadığını, fiili tutumlarla Arap ve uluslararası sahnede ön plana çıktığını dile getirdi.
Şami, bu tutumlar arasında başkent Sana'da ve çeşitli valiliklerde milyonluk yürüyüşlere çıkmak, askeri savaşa katılmak, İsrail'in mevzilerini hedef almak ve İsrail gemilerinin Kızıldeniz ve Arap Denizi'nden geçmesinin engellenmesinin yanı sıra İsrail limanlarına giden gemilerin engellenmesini içerdiğini aktardı.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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