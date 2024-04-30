Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'yi hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'yi hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu

Yemen\'de Husiler, ABD ve İngiltere\'nin Hudeyde\'yi hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere'nin ülkenin batı sahillerindeki Hudeyde kentini hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Husilere ait el-Mesire televizyon kanalında verilen haberde, Hudeyde kentine bağlı Salif beldesindeki Ras İsa bölgesinin ABD ve İngiltere savaş uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi. Saldırıya ilişkin ayrıntılar ve muhtemel hasara dair bilgi paylaşılmadı. ABD ve İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

30.04.2024 21:31
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Yemen'de İran destekli Husiler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere'nin ülkenin batı sahillerindeki Hudeyde kentini hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu.

Husilere ait el-Mesire televizyon kanalında verilen haberde, Hudeyde kentine bağlı Salif beldesindeki Ras İsa bölgesinin ABD ve İngiltere savaş uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi.

Haberde, saldırıya ilişkin ayrıntılar ve muhtemel hasara dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan hava saldırısı hakkında ABD ve İngiltere'den de henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün gece bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'ye ait 2 destroyeri, Hint Okyanusu'nda da 1 İsrail gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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