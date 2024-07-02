Yemen'de Husiler İran destekli 4 gemiyi vurdu - Son Dakika
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Yemen'de Husiler İran destekli 4 gemiyi vurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail, ABD, İngiltere ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal eden 4 gemiyi balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını duyurdu. Husilerin eylemleri nedeniyle birçok gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını açıkladı.

02.07.2024 00:33
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Yemen'de İran destekli Husiler, 4 gemiyi balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, İsrail, ABD, İngiltere ve "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal eden 4 geminin hedef alındığını belirtti.

Seri, İsrail gemisi MSC Unific'in Umman Denizi, ABD gemisi Delonix'in Kızıldeniz, İngiliz çıkarma gemisi Anvil Point'in Hint Okyanusu ve işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal eden Lucky Sailor gemisinin de Akdeniz'de balistik ve seyir füzeleriyle vurulduğunu kaydetti.

Seri, Lucky Sailor'un sahibi olan şirketin ismini açıklamadı.

ABD, İsrail ve İngiltere'den şu ana kadar saldırılarla ilgili açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler İran destekli 4 gemiyi vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Husiler İran destekli 4 gemiyi vurdu - Son Dakika
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