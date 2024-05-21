Yemen\'de İran destekli Husiler, ABD\'ye ait MQ 9 SİHA\'sını düşürdü

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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'ye ait MQ 9 tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA), Beyda kentinde düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun "ABD'nin ülkelerine saldırısına karşılık vermek ve Filistin halkına destek amaçlı" gerçekleştirildiğini söyledi.

Husilere bağlı Hava Savunma Kuvvetleri tarafından ABD'ye ait MQ 9 tipi SİHA'nın Beyda kenti üzerinde "saldırı görevi sırasında" düşürüldüğünü ifade eden Seri, SİHA'nın yerden fırlatılan yerli bir roketle imha edildiğini kaydetti.

Seri, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana "kutsal cihad" olarak isimlendirdikleri savaşta aynı tipten 5 adet SİHA düşürüldüğünü belirtti.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceklerini ifade eden Seri, Gazze Şeridi'ne saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar Filistin halkına destek amaçlı "askeri operasyonlara" devam edeceklerini kaydetti.

Husi Sözcüsü Seri'nin MQ 9 ABD SİHA'sının düşürüldüğüne ilişkin açıklamasına, Washington'dan henüz bir yorum yapılmadı.