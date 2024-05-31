Yemen'de İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterildi - Son Dakika
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Yemen'de İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterildi

Yemen\'de İsrail\'in Gazze\'deki katliamına tepki gösterildi

Yemen'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde gerçekleştirdiği saldırıya tepki göstermek için gösteriler düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınadı ve Filistin'in yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanıma kararını desteklediklerini ifade ettiler. Başkent Sana'da da Husilerin çağrısıyla milyonlarca kişi Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.

31.05.2024 20:17
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Yemen'de on binlerce kişi Taiz ve Sana'da düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki "katliamına" tepki gösterdi.

Binlerce Yemenli, hükümete yakın siyasi partilerin çağrısı üzerine ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde yer alan Tahrir caddesinde toplandı.

Gösteriye katılanlar, Yemen ve Filistin bayrakları taşıdı, Gazze Şeridi'ndeki Filistin direnişinin kararlılığını destekleyen sloganlar attı ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işlediği "soykırım suçlarını" kınadı.

Yemenliler, "İsrail'in Refah'ta zorla yerlerinden edilenleri hedef alan katliamlar, İsrail'i savunanların insanlığının sahteliğini ortaya çıkarıyor" yazılı pankart taşıdı.

Gösteride ayrıca İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i resmen tanıma kararını da desteklediklerini belirten Yemenliler, "Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıması tarihi bir olay ve Aksa Tufanı'nın semeresi" yazılı bir pankart taşıdı.

Başkent Sana

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, başkent Sana'da da Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.

Husilerin çağrısıyla düzenlenen eylem, "milyonluk gösteri" olarak nitelendirildi.

Sekizinci ayına giren "kapsamlı soykırım savaşı" kapsamında İsrail'in Filistin halkı aleyhinde işlediği suçlara ve korkunç katliamlara devam etmesi protesto edildi.

Gösteri sırasında okunan bildiride ayrıca İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i tanımasından övgüyle söz edildi.

Aynı zamanda Güney Amerika ülkelerinden bazıların İsrail'le ilişkilerini kesme ve ürünlerini boykot etme konusundaki "cesur tutumları" takdir edildi.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösterildi - Son Dakika

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