 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen'deki Husiler, ABD-İngiliz savaş gemilerine saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'deki Husiler, ABD-İngiliz savaş gemilerine saldırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD-İngiliz savaş gemilerinin hedef alındığını duyurdu. Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, Yemen'in yanıtının gecikmediğini belirtti. Husilere bağlı SABA haber ajansı da başkent Sana, Hudeyde, Sada ve Zemar kentlerinin ABD saldırganlığına maruz kaldığını paylaştı.

Yemen\'deki Husiler, ABD-İngiliz savaş gemilerine saldırdı
12.01.2024 - 05:12,
Abone Ol

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik düzenlediği saldırılara yanıt olarak Kızıldeniz'de ABD-İngiliz savaş gemilerinin hedef alındığını duyurdu.

Husilerin siyasi büro üyesi Ali el-Kahhum, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen'in yanıtı (ABD ve İngiltere'ye) gecikmedi. Yemen silahlı kuvvetleri, Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz savaş gemileri ile askeri bölge ve üslerine güçlü bir şekilde karşılık veriyor." ifadelerine yer verdi.

???????Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, ABD ve İngiliz gemileri, denizaltıları ve savaş uçakları tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphesiz ABD ve İngiltere, bu bariz saldırganlığın tüm vahim sonuçlarına ağır bir bedel ödemeye hazırlanmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı da haberinde başkent Sana, Hudeyde, Sada ve Zemar kentlerinin "ABD saldırganlığına" maruz kaldığı bilgisini paylaştı.

Yemen'deki yerel kaynaklar, ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırılara ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntülere yer verilmişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Denizcilik, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, ABD-İngiliz savaş gemilerine saldırdı - Son Dakika


00:36
Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19
ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55
Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57
Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler

Son Dakika
00:36 Jeffrey Epstein'ın genç bir kurbanı yaşadıklarını anlattı: Bana bin dolar vermek isteyip tecavüz etti
00:19 ABD ve İngiltere'den Yemen'deki Husilere ortak hava harekatı hazırlığı
23:55 Visca ve Onuachu rekor kırdı, Trabzonspor Samsunspor'u da yendi
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:57 Fransa'nın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal, eski sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 05:53:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, ABD-İngiliz savaş gemilerine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement