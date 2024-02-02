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Yemen'deki Husilere ABD ve İngiltere'den saldırı

Yemen\'deki Husilere ABD ve İngiltere\'den saldırı

Yemen'deki Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. ABD-İngiltere savaş uçaklarının Hacce kentine bağlı Abes ilçesinin el-Cerr bölgesine 4 saldırı düzenlediği belirtildi. Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin vurulması dikkati çekti. Henüz ABD ve İngiltere'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

02.02.2024 18:22
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Yemen'deki Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin ABD ile İngiltere uçaklarının saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD-İngiltere savaş uçakları Hacce kentine bağlı Abes ilçesinin el-Cerr bölgesine 4 saldırı düzenledi.

Haberde daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin vurulması dikkati çekti.

ABD ile İngiltere'den de söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin liderin Abdülmelik el-Husi, 31 Ocak'ta yaptığı konuşmada, "ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırıları başarısızdır ve hiçbir etkisi yoktur. Bu saldırılar, askeri yeteneklerimizi sınırlamayacaktır. İsrail'in saldırıları durana ve Gazze'deki abluka kalkana kadar da Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılara devam edeceğiz." demişti.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilere ABD ve İngiltere'den saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Husilere ABD ve İngiltere'den saldırı - Son Dakika
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