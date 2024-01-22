Yemen Dışişleri Bakanı: Husilerin saldırıları gıda güvenliğini tehdit ediyor

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının, nakliye ve sigorta maliyetlerini artırdığını, bu durumun da gıda güvenliğini tehdit ettiğini ve Yemen halkının yaşam şartlarını zorlaştırdığını ifade etti.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre Bin Mubarek, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen "G77+Çin Zirvesi"nde konuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, Yemen'in "Husilerin, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb'deki terör eylemlerinden en çok etkilenen ülkelerden biri" olduğunu dile getirdi.

Bin Mubarek, "Kızıldeniz'deki limanlara gelen ticari yüklerin oranı düştü. Nakliye ve sigorta maliyetleri arttı, bu durum gıda güvenliğini, Yemenlilerin insani ve yaşam şartlarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Husilerin saldırılarının etkilerine ilişkin Bin Mubarek, şunları kaydetti:

"Terörist Husi milislerinin yaptıkları, küresel ticaretin yüzde 15'ini temsil eden Babu'l Mendeb üzerinden yapılan tedarik zincirlerini tehdit ediyor.

Dolayısıyla yükselen nakliye ve gemi sigortası maliyetleri nedeniyle üretilen malların fiyatları, dünyanın düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyon ile karşı karşıya kaldığı son derece önemli bir zamanda artıyor."

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.