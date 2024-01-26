 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemenli Balıkçılar Uluslararası Güçler Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yemenli Balıkçılar Uluslararası Güçler Tarafından Öldürüldü

İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de mesleklerini icra eden 8 Yemenli balıkçının uluslararası güçler tarafından 'kasıtlı ateşle' öldürüldüğünü duyurdu. Husilerin sözde Balıkçılık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Balıkçılara ait cesetlerin, söz konusu kişilerin 'gizemli bir şekilde' ortadan kaybolduktan yaklaşık bir ay sonra Zu el-Hirab Adaları'nda bulunduğu belirtildi.

Yemenli Balıkçılar Uluslararası Güçler Tarafından Öldürüldü
26.01.2024 - 23:45,
Abone Ol

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de mesleklerini icra eden 8 Yemenli balıkçının uluslararası güçler tarafından "kasıtlı ateşle" öldürüldüğünü duyurdu.

Husilerin sözde Balıkçılık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kızıldeniz'de, el-Huha ilçesi (Hudeyde kentine bağlı) karasularında mesleklerini icra ettikleri sırada 8 Yemenli balıkçının uluslararası güçler tarafından 'kasıtlı ateşle' öldürülmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Balıkçılara ait cesetlerin, söz konusu kişilerin "gizemli bir şekilde" ortadan kaybolduktan yaklaşık bir ay sonra Zu el-Hirab Adaları'nda (ülkenin batısında) bulunduğu belirtilen açıklamada, "paralı askerlerin ve ABD koalisyonunun İsrail gemilerini korumaya yönelik devam eden düşmanca uygulamaları ve balıkçılara karşı güç ve tehdit kullanımı" kınandı.

Açıklamada, balıkçıların öldürülme tarihine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, İran, Balıkçılık, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemenli Balıkçılar Uluslararası Güçler Tarafından Öldürüldü - Son Dakika


00:39
CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57
CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30
ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25
Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Son Dakika
00:39 CHP, 209 belediye başkan adayını daha belirledi
23:57 CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
23:30 ABD'de Teksas krizine eski başkan Trump da dahil oldu! Tüm eyaletlere aynı çağrıyı yaptı
23:25 Yemen'deki Husiler İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldı
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 00:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yemenli Balıkçılar Uluslararası Güçler Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement