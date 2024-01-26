Yemenli Balıkçılar Uluslararası Güçler Tarafından Öldürüldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de mesleklerini icra eden 8 Yemenli balıkçının uluslararası güçler tarafından "kasıtlı ateşle" öldürüldüğünü duyurdu.

Husilerin sözde Balıkçılık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kızıldeniz'de, el-Huha ilçesi (Hudeyde kentine bağlı) karasularında mesleklerini icra ettikleri sırada 8 Yemenli balıkçının uluslararası güçler tarafından 'kasıtlı ateşle' öldürülmesini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Balıkçılara ait cesetlerin, söz konusu kişilerin "gizemli bir şekilde" ortadan kaybolduktan yaklaşık bir ay sonra Zu el-Hirab Adaları'nda (ülkenin batısında) bulunduğu belirtilen açıklamada, "paralı askerlerin ve ABD koalisyonunun İsrail gemilerini korumaya yönelik devam eden düşmanca uygulamaları ve balıkçılara karşı güç ve tehdit kullanımı" kınandı.

Açıklamada, balıkçıların öldürülme tarihine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.